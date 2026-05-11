Виїзд військовозобов'язаного за кордон: коли потрібен тимчасовий захист

Військовозобов’язаний може виїжджати за кордон, якщо він не досягнув 23-річного віку. Проблемою може стати лише мобілізація до досягнення пункту пропуску. А після виїзду за кордон на тривалий час потрібно оформити тимчасовий захист.

Обмеження у перетині державного кордону

Виїзд за межі України під час дії воєнного стану був обмежений. Обмеження почалося з 24 лютого 2022 року і триває досі, оскільки воєнний стан продовжується.

Виїзд за кордон обмежений для громадян, які перебувають на військовому обліку. Згідно із останніми змінами у правилах перетину державного кордону, виїжджати з України під час війни заборонено громадянам, яким виповнилося 23 роки.

Це обмеження стосується як призовників, так і військовозобов’язаних громадян. Виїзд таких громадян дозволений лише за наявності відстрочки від мобілізації.

Відстрочка та тимчасовий захист за кордоном

До юристів звернувся громадянин, якому ще не виповнилося 23 роки. При цьому, як колишній обмежено придатний, він є не призовником, а військовозобов’язаним.

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон і що йому потрібно зробити за кордоном для того, аби не мати проблем. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Ви маєте право на безперешкодний перетин кордону до 23 років".

Але, додав Дерій, є певні складності й умовності, яких треба дотриматися: "Оскільки Ви є військовозобов'язаним, то, щоб Вас не мобілізували на шляху до пункту пропуску, потрібно виїжджати з оформленою відстрочкою. Якщо ж Ви плануєте надовго залишатись за кордоном, то Вам потрібно оформити тимчасовий захист в країні перебування".

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Виїзд за кордон до досягнення 23-річного віку можливий не тільки для призовників. Це право мають і громадяни зі статусом "військовозобов’язаний". Але до прибуття на кордон такого громадянина може мобілізувати будь-який ТЦК.