Выезд за границу во время войны 18-22 - список документов

Выезд за границу 18-22 — два нужных документа
Граждане Украины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать за границу в условиях войны. Кабинет министров объяснил, какие два документа нужно иметь при себе таким гражданам на пограничных пунктах пропуска.
18-22: документы для выезда
В прошлом, 2025 году Кабинет министров Украины разрешил выезжать за границу во время действия военного положения гражданам в возрасте 18-22 лет, которые находятся на воинском учете.
Для того, чтобы пересекать государственную границу, граждане этой категории должны иметь при себе два документа.
Во-первых, это, конечно, паспортный документ, дающий право на выезд за границу (загранпаспорт).
Второй документ — это военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).
Это документ предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.
Исключение из правила
Вместе с тем, отметили в Кабмине, существует исключение, когда граждане этой категории не имеют права выезжать за границу по собственному желанию.
"Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления", — подчеркивается в сообщении правительства.
Эти граждане могут выезжать за границу только в служебную командировку.
