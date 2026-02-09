Выезд за границу во время войны 18-22 - список документов

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Граждане Украины в возрасте от 18 до 22 лет имеют право выезжать за границу в условиях войны. Кабинет министров объяснил, какие два документа нужно иметь при себе таким гражданам на пограничных пунктах пропуска.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом сообщал официальный сайт Кабинета министров Украины.

Реклама

Читайте также:

18-22: документы для выезда

В прошлом, 2025 году Кабинет министров Украины разрешил выезжать за границу во время действия военного положения гражданам в возрасте 18-22 лет, которые находятся на воинском учете.

Для того, чтобы пересекать государственную границу, граждане этой категории должны иметь при себе два документа.

Во-первых, это, конечно, паспортный документ, дающий право на выезд за границу (загранпаспорт).

Второй документ — это военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме).

Это документ предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Исключение из правила

Вместе с тем, отметили в Кабмине, существует исключение, когда граждане этой категории не имеют права выезжать за границу по собственному желанию.

"Норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления", — подчеркивается в сообщении правительства.

Эти граждане могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли выехать за границу, сопровождая лицо без инвалидности.

Добавим, мы сообщали о том, что Верховная Рада планировала разрешить выезд за границу и гражданам 23-24-летнего возраста.