Головна Мобілізація Виїзд за кордон 18-22 — два потрібні документи

Виїзд за кордон 18-22 — два потрібні документи

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:00
Виїзд за кордон під час війни 18-22 - список документів
Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Громадяни України віком від 18 до 22 років мають право виїжджати за кордон в умовах війни. Кабінет міністрів пояснив, які два документи потрібно мати при собі таким громадянам на прикордонних пунктах пропуску.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомляв офіційний сайт Кабінету міністрів України.

Читайте також:

18-22: документи для виїзду

У минулому, 2025 році Кабінет міністрів України дозволив виїжджати за кордон під час дії воєнного стану громадянам віком 18-22 років, які перебувають на військовому обліку.

Для того, аби перетинати державний кордон, громадяни цієї категорії повинні мати при собі два документи.

По-перше, це, звісна річ, паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон (закордонний паспорт).

Другий документ — це військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі).

Це документ пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби. 

Виняток з правила

Разом з тим, наголосили у Кабміні, існує виняток, коли громадяни цієї категорії не мають права виїжджати за кордон за власним бажанням.

"Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування", — підкреслюється у повідомленні уряду.

Ці громадяни можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.

Додамо, ми повідомляли про те, що Верховна Рада планувала дозволити виїзд за кордон і громадянам 23-24-річного віку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
