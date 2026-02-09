Виїзд за кордон під час війни 18-22 - список документів

Виїзд за кордон 18-22 — два потрібні документи
Громадяни України віком від 18 до 22 років мають право виїжджати за кордон в умовах війни. Кабінет міністрів пояснив, які два документи потрібно мати при собі таким громадянам на прикордонних пунктах пропуску.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це повідомляв офіційний сайт Кабінету міністрів України.
18-22: документи для виїзду
У минулому, 2025 році Кабінет міністрів України дозволив виїжджати за кордон під час дії воєнного стану громадянам віком 18-22 років, які перебувають на військовому обліку.
Для того, аби перетинати державний кордон, громадяни цієї категорії повинні мати при собі два документи.
По-перше, це, звісна річ, паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон (закордонний паспорт).
Другий документ — це військово-обліковий документ (у паперовій чи електронній формі).
Це документ пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.
Виняток з правила
Разом з тим, наголосили у Кабміні, існує виняток, коли громадяни цієї категорії не мають права виїжджати за кордон за власним бажанням.
"Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування", — підкреслюється у повідомленні уряду.
Ці громадяни можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.
Додамо, ми повідомляли про те, що Верховна Рада планувала дозволити виїзд за кордон і громадянам 23-24-річного віку.
Читайте Новини.LIVE!