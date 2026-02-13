Видео
Україна
Видео
Видео

Выезд за границу 18-22 — повлияло ли это на университеты

Выезд за границу 18-22 — повлияло ли это на университеты

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:20
Выезд за границу молодежи 18-22 лет - уменьшилось ли количество студентов
Украинские студенты. Фото: Facebook НаУКМА

Разрешение выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет не повлияло на ситуацию в учреждениях высшего образования. Наоборот, отчислений из вузов стало даже меньше, чем в 2024 году.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировало издание "РБК-Україна".

Читайте также:

Ситуация в высшем образовании после открытия границ

Министерство образования и науки Украины объяснило в комментарии для СМИ, повлияло ли на университетское образование открытие границ для граждан в возрасте от 18 до 22 лет.

Согласно данным ЕГЭБО, решение о либерализации пересечения границы не вызвало оттока студентов, а показатели успеваемости и сохранения контингента продемонстрировали положительную динамику, пояснили в МОН.

Так, за первый семестр 2025-26 учебного года из учебного процесса выбыли из-за отчисления и академотпуска на 40% меньше студентов, чем за соответствующий период предыдущего учебного года.

Что говорят в Минобразования

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко заявил в комментарии "РБК-Україна", что изменение в правилах выезда за границу в целом процесс обучения в университетах не нарушило.

"Решение об открытии границ для мужчин 18-22 лет не повлияло на участие этой категории лиц в образовательном процессе Украины. Еще одна положительная тенденция это безусловно большее участие студентов в программах академической мобильности", — подчеркнул Трофименко.

Речь идет о программах международного студенческого обмена, в которых украинские студенты имеют право ездить на обучение в другие страны.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два документа нужно иметь при себе гражданам в возрасте от 18 до 22 лет, чтобы выехать за границу.

Добавим, мы сообщали о том, сколько молодых украинцев выехали в Польшу после открытия границы для мужчин в возрасте 18-22.

вузы мобилизация Минобразования выезд за границу призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
