Виїзд за кордон 18-22 — чи вплинуло це на університети

Виїзд за кордон 18-22 — чи вплинуло це на університети

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 12:20
Виїзд за кордон молоді 18-22 років - чи зменшилася кількість студентів
Українські студенти. Фото: Facebook НаУКМА

Дозвіл виїжджати за кордоном чоловікам віком від 18 до 22 років не вплинув на ситуацію у закладах вищої освіти. Навпаки, відрахувань з вишів стало навіть менше, ніж у 2024 році.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Ситуація у вищій освіті після відкриття кордонів

Міністерство освіти та науки України пояснило у коментарі для ЗМІ, чи вплинуло на університетську освіту відкриття кордонів для громадян віком від 18 до 22 років.

Згідно з даними ЄДЕБО, рішення про лібералізацію перетину кордону не спричинило відтоку студентів, а показники успішності та збереження контингенту продемонстрували позитивну динаміку, пояснили у МОН.

Так, за перший семестр 2025-26 навчального року з навчального процесу вибули через відрахування та академвідпустки на 40% менше студентів, ніж за відповідний період попереднього навчального року.

Що говорять у Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив у коментарі "РБК-Україна", що зміна у правилах виїзду за кордон загалом процес навчання в університетах не порушила.

"Рішення про відкриття кордонів для чоловіків 18-22 не вплинуло на участь цієї категорії осіб в освітньому процесі України. Ще одна позитивна тенденція це безумовно більша участь студентів в програмах академічної мобільності", — підкреслив Трофименко.

Йдеться про програми міжнародного студентського обміну, в яких українські студенти мають право їздити на навчання до інших країн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два документи потрібно мати при собі громадянам віком від 18 до 22 років, аби виїхати за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки молодих українців виїхали до Польщі після відкриття кордону для чоловіків віком 18-22.

