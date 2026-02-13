Виїзд за кордон молоді 18-22 років - чи зменшилася кількість студентів

Українські студенти. Фото: Facebook НаУКМА

Дозвіл виїжджати за кордоном чоловікам віком від 18 до 22 років не вплинув на ситуацію у закладах вищої освіти. Навпаки, відрахувань з вишів стало навіть менше, ніж у 2024 році.

Ситуація у вищій освіті після відкриття кордонів

Міністерство освіти та науки України пояснило у коментарі для ЗМІ, чи вплинуло на університетську освіту відкриття кордонів для громадян віком від 18 до 22 років.

Згідно з даними ЄДЕБО, рішення про лібералізацію перетину кордону не спричинило відтоку студентів, а показники успішності та збереження контингенту продемонстрували позитивну динаміку, пояснили у МОН.

Так, за перший семестр 2025-26 навчального року з навчального процесу вибули через відрахування та академвідпустки на 40% менше студентів, ніж за відповідний період попереднього навчального року.

Що говорять у Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив у коментарі "РБК-Україна", що зміна у правилах виїзду за кордон загалом процес навчання в університетах не порушила.

"Рішення про відкриття кордонів для чоловіків 18-22 не вплинуло на участь цієї категорії осіб в освітньому процесі України. Ще одна позитивна тенденція це безумовно більша участь студентів в програмах академічної мобільності", — підкреслив Трофименко.

Йдеться про програми міжнародного студентського обміну, в яких українські студенти мають право їздити на навчання до інших країн.

