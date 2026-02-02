Выезд за границу до 22 лет 2026 - условия

Пограничник проверяет документы гражданина Украины. Фото: ГПСУ

Граждане Украины мужского пола в возрасте до 23 лет имеют право выезжать за границу даже в условиях военного положения. Но для этого они должны выполнить три необходимых условия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Выезд за границу

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью выезда за границу во время действия военного положения.

Мужчина рассказал, что ему еще нет 23 лет, а также он ранее имел статус "ограниченно годный".

Юрист Владислав Дерий объяснил, комментируя эту ситуацию, что за границу такой гражданин выехать может.

"До 23 лет Вы имеете законное право на пересечение границы в обе стороны", — подчеркнул юрист.

Три условия для выезда

Вместе с тем, добавил Дерий, нужно выполнить несколько очень важных условий.

Конечно, для выезда нужен загранпаспорт, но вопрос не только в наличии этого документа.

"Чтобы реализовать свое право, Вы должны иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (можно е-ВУД с "Резерв+") и не находиться в розыске ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Верховной Раде планировали открыть границу на выезд для призывников в возрасте до 24 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для выезда за границу гражданину, который был исключен с воинского учета.