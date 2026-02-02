Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виїзд за кордон "18-22" в 2026 році — три умови

Виїзд за кордон "18-22" в 2026 році — три умови

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:25
Виїзд за кордон до 22 років 2026 - умови
Прикордонник перевіряє документи громадянина України. Фото: ДПСУ

Громадяни України чоловічої статі віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану. Та для цього вони повинні виконати три необхідні умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Виїзд за кордон

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Чоловік розповів, що йому ще немає 23 років, а також він раніше мав статус "обмежено придатний".

Юрист Владислав Дерій пояснив, коментуючи цю ситуацію, що за кордон такий громадянин виїхати може.

"До 23 років Ви маєте законне право на перетин кордону в обидві сторони", — підкреслив юрист.

Три умови для виїзду

Разом з тим, додав Дерій, потрібно виконати кілька дуже важливих умов.

Звісна річ, для виїзду потрібен закордонний паспорт, але питання не лише в наявності цього документу.

"Щоб реалізувати своє право, Ви повинні мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Верховній Раді планували відкрити кордон на виїзд для призовників віком до 24 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для виїзду за кордон громадянину, який був виключений з військового обліку.

воєнний стан військовозобов'язані виїзд за кордон військово-обліковий документ призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації