Виїзд за кордон до 22 років 2026 - умови

Прикордонник перевіряє документи громадянина України. Фото: ДПСУ

Громадяни України чоловічої статі віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану. Та для цього вони повинні виконати три необхідні умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виїзд за кордон

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Чоловік розповів, що йому ще немає 23 років, а також він раніше мав статус "обмежено придатний".

Юрист Владислав Дерій пояснив, коментуючи цю ситуацію, що за кордон такий громадянин виїхати може.

"До 23 років Ви маєте законне право на перетин кордону в обидві сторони", — підкреслив юрист.

Три умови для виїзду

Разом з тим, додав Дерій, потрібно виконати кілька дуже важливих умов.

Звісна річ, для виїзду потрібен закордонний паспорт, але питання не лише в наявності цього документу.

"Щоб реалізувати своє право, Ви повинні мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК", — наголосив юрист.

