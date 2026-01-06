Выезд за границу - как выехать без брони и отсрочки

Выезд за границу без брони и отсрочки — возможно ли
Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Выезд за границу
К юристам обратился медийщик, который работает как ФЛП (YouTube-канал с иностранной аудиторией, на котором системно показываю жизнь в Украине во время войны).
Гражданин поинтересовался, имеет ли он право на выезд из Украины во время войны без отсрочки и брони.
"Отсутствие брони не является юридическим препятствием в пересечении границы, если есть письмо-подтверждение от Госкомтелерадио", — заверил такого гражданина юрист Владислав Дерий.
Мобилизация с документом от Госкомтелерадио
Впрочем, добавил юрист, до пункта пропуска нужно еще доехать.
"Ведь если Ваш военно-учетный статус является военнообязанным, то если Вы не имеете оснований для отсрочки — Вас могут мобилизовать из любого уголка Украины", — подчеркнул Дерий.
Письмо от Госкомтелерадио в этом плане не является защитой гражданина от мобилизации.
