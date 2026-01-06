Видео
Главная Мобилизация Выезд за границу без брони и отсрочки — возможно ли

Выезд за границу без брони и отсрочки — возможно ли

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:20
Выезд за границу - как выехать без брони и отсрочки
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу Украины даже при отсутствии отсрочки от мобилизации или бронирования. Но для этого нужен, в частности, документ от Госкомтелерадио.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Выезд за границу

К юристам обратился медийщик, который работает как ФЛП (YouTube-канал с иностранной аудиторией, на котором системно показываю жизнь в Украине во время войны).

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право на выезд из Украины во время войны без отсрочки и брони.

"Отсутствие брони не является юридическим препятствием в пересечении границы, если есть письмо-подтверждение от Госкомтелерадио", — заверил такого гражданина юрист Владислав Дерий.

Мобилизация с документом от Госкомтелерадио

Впрочем, добавил юрист, до пункта пропуска нужно еще доехать.

"Ведь если Ваш военно-учетный статус является военнообязанным, то если Вы не имеете оснований для отсрочки — Вас могут мобилизовать из любого уголка Украины", — подчеркнул Дерий.

Письмо от Госкомтелерадио в этом плане не является защитой гражданина от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 1 января 2026 года были введены новые правила выезда за границу.

Добавим, мы сообщали о том, может ли выезжать за границу офицер запаса.

мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
