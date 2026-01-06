Виїзд за кордон - як виїхати без броні та відстрочки

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон України навіть за відсутності відстрочки від мобілізації чи бронювання. Але для цього потрібен, зокрема, документ від Держкомтелерадіо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виїзд за кордон

До юристів звернувся медійник, який працює як ФОП (YouTube-канал з іноземною аудиторією, на якому системно показую життя в Україні під час війни).

Громадянин поцікавився, чи має він право на виїзд з України під час війни без відстрочки та броні.

"Відсутність броні не є юридичною перешкодою у перетині кордону, якщо є лист-підтвердження від Держкомтелерадіо", — запевнив такого громадянина юрист Владислав Дерій.

Мобілізація з документом від Держкомтелерадіо

Втім, додав юрист, до пункту пропуску потрібно ще доїхати.

"Адже якщо Ваш військово-обліковий статус є військовозобов'язаний, то якщо Ви не маєте підстав для відстрочки — Вас можуть мобілізувати з будь-якого куточка України", — підкреслив Дерій.

Лист від Держкомтелерадіо у цьому плані не є захистом громадянина від мобілізації.

