Выезд за границу в возрасте 18–23 лет: юрист объяснил главную проблему

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Граждане в возрасте до 23 лет имеют право выезжать за границу даже в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. На право выезда не влияет даже статус «военнообязанный». Однако этот статус может повлиять на возможность добраться до границы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

Во время действия военного положения выезд из Украины был ограничен для граждан. Эти ограничения касаются не всех украинцев, а прежде всего только тех, кто находится в мобилизационном возрасте.

Конкретно пересечение государственной границы для выезда из Украины запрещено для тех граждан, которые находятся на воинском учете и старше 23 лет. Исключение составляют лишь некоторые граждане с бронированием и отсрочкой от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 18 лет. Но при этом он не является призывником, а имеет статус «военнообязанный».

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Гражданин поинтересовался, имеет ли он право выезжать из Украины, учитывая свой статус на воинском учете. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что сам по себе выезд для такого гражданина возможен.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Да, у вас есть право выехать за границу до достижения вами 23 лет. Соответствующее право предусмотрено пунктом 2-19 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Но, добавили специалисты, существует другая реальная проблема.

Эта проблема заключается как раз в статусе военнообязанного. Айвазян подчеркнул: "Главный вопрос заключается в том, как именно доехать до пункта пропуска через блокпосты без оформленной отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, могут ли в 2026 году запретить выезд за границу из-за долгов.

Немало украинцев считают, что поездка за границу невозможна при наличии долгов. Однако ограничивают передвижение граждан только судебные решения и невыполненные финансовые обязательства. Не помешает узнать, в каких случаях выезд из Украины становится недоступным.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ нужно получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.