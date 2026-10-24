Выговор без объяснений в ВСУ: как доказать необоснованность наказания

Военнослужащие разгружают боеприпасы. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Командиры имеют право наказывать подчинённых без проведения служебного расследования. Однако если военнослужащий считает выговор несправедливым, Дисциплинарный устав ВСУ предоставляет ровно месяц на подачу жалобы старшему руководству. Для победы в суде бойцам необходимо собрать рапорты, журналы дежурств и показания.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Наказание без расследования: какие пределы полномочий у командования

Согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, командир действительно наделен правом наказывать подчиненных. При принятии такого решения он должен учитывать ряд факторов: от тяжести проступка и его последствий до предыдущего поведения военнослужащего.

Статья 84 упомянутого Устава определяет, что проведение служебного расследования не является обязательным требованием для каждого инцидента. Его назначают для выяснения обстоятельств и причин правонарушения только в четко определенных законодательством случаях. Именно поэтому отсутствие письменного объяснения от военнослужащего не делает приказ о взыскании автоматически недействительным. Однако, если наказание было вынесено формально или без надлежащей доказательной базы, его необходимо обжаловать в правовом поле.

Как добиться отмены несправедливого приказа

Процесс борьбы за свои права начинается со сбора информации. Защитнику необходимо выяснить точную дату, номер приказа и официальную формулировку проступка. В ситуациях, когда служебное расследование все же проводилось, военнослужащий имеет право запросить копию акта или выписку из него в той части, которая касается непосредственно его действий.

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Следующим шагом является формирование собственной доказательной базы, которая станет основой защиты. Для доказательства своей невиновности могут понадобиться журналы дежурств, графики выходов на боевые задания, копии рапортов, рабочие сообщения и показания других сослуживцев.

Собрав эти материалы, военнослужащий подает официальную жалобу на имя старшего командира. Текст должен быть максимально лаконичным, содержать четкий перечень проигнорированных фактов и аргументы необоснованности наказания. Важно обязательно зафиксировать факт направления или регистрации документа в делопроизводстве.

Как действуют сроки давности

Если обращение к высшему руководству не принесло результата, точку в деле может поставить административный суд. Стоит помнить о жестких временных ограничениях. Согласно статье 88 Дисциплинарного устава, на подачу жалобы старшему командиру отводится ровно один месяц. Судебные инстанции также работают в рамках сжатых сроков обжалования.

Важный нюанс заключается в том, что сам факт подачи жалобы или судебного иска никоим образом не приостанавливает действие приказа о дисциплинарном взыскании.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что военнослужащие имеют законное право обжаловать любые неправомерные решения командования. Защитить свои права бойцы могут двумя основными способами.

Получение инвалидности во время службы в ВСУ является безусловным правовым основанием для увольнения из армии. Игнорирование или бездействие со стороны командования не могут отменить это право.

В то же время бойцы имеют право требовать выплаты средств, заработанных в периоды до самовольного оставления части (СОЧ). Для возврата начисленного обеспечения военнослужащему необходимо подать письменный рапорт на имя командира части, после чего, в зависимости от полученного ответа, можно приступать к дальнейшей правовой защите и взысканию причитающихся выплат.