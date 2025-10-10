СОЧ и выплаты - законно ли не выплачивают деньги за предыдущий перед СОЧ месяц

Неуплаченная зарплата перед СОЧ — что делать
Если военнослужащему не выплачивают заработанные в предыдущие до осуществления СОЧ месяцы зарплаты, он имеет право обратиться с рапортом к командиру своей воинской части. В зависимости от ответа командования можно будет двигаться дальше, выбивая начисленные военнослужащему деньги.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Не платят деньги, заработанные до СОЧ
Некоторые украинские военнослужащие по тем или иным причинам совершали так называемое самовольное оставление своей воинской части (СОЧ).
К юристам обратился военнослужащий, который объяснил, что совершил СОЧ в марте, после чего уже вернулся обратно на службу.
Но, продолжил военный, денежное обеспечение за февраль, предыдущий перед СОЧ месяц, он почему-то до сих пор не может получить.
Военнослужащий поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, заявил, что начинать процесс нужно с рапорта на имя командира.
Рапорт и дальнейшие шаги
"Обращайтесь с рапортом в ВЧ с просьбой предоставить разъяснения по поводу данной ситуации", — посоветовал юрист.
Айвазян добавил, что в дальнейшем все будет зависеть от того, какой будет реакция на рапорт.
"После ответа последней уже будет понятно, что именно произошло со средствами — и что делать дальше", — отметил адвокат.
