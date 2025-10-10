Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Неуплаченная зарплата перед СОЧ — что делать

Неуплаченная зарплата перед СОЧ — что делать

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 12:20
СОЧ и выплаты - законно ли не выплачивают деньги за предыдущий перед СОЧ месяц
Задержанный военнослужащий. Фото: "Полтавська хвиля"

Если военнослужащему не выплачивают заработанные в предыдущие до осуществления СОЧ месяцы зарплаты, он имеет право обратиться с рапортом к командиру своей воинской части. В зависимости от ответа командования можно будет двигаться дальше, выбивая начисленные военнослужащему деньги.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Не платят деньги, заработанные до СОЧ

Некоторые украинские военнослужащие по тем или иным причинам совершали так называемое самовольное оставление своей воинской части (СОЧ).

К юристам обратился военнослужащий, который объяснил, что совершил СОЧ в марте, после чего уже вернулся обратно на службу.

Но, продолжил военный, денежное обеспечение за февраль, предыдущий перед СОЧ месяц, он почему-то до сих пор не может получить.

Военнослужащий поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, заявил, что начинать процесс нужно с рапорта на имя командира.

Рапорт и дальнейшие шаги

"Обращайтесь с рапортом в ВЧ с просьбой предоставить разъяснения по поводу данной ситуации", — посоветовал юрист.

Айвазян добавил, что в дальнейшем все будет зависеть от того, какой будет реакция на рапорт.

"После ответа последней уже будет понятно, что именно произошло со средствами — и что делать дальше", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет военных после возвращения из СОЧ, начиная с 31 августа.

Добавим, мы сообщали о том, какие права имеет военный, СОЧ которого длилось до трех дней.

выплаты ВСУ рапорт военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации