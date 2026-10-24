Догана без пояснень у ЗСУ: як довести безпідставність покарання

Військовослужбовці розвантажують боєприпаси. Фото: REUTERS/Анатолій Степанов

Командири мають право карати підлеглих без проведення службового розслідування. Але якщо військовий вважає догану несправедливою, Дисциплінарний статут ЗСУ дає рівно місяць на подачу скарги старшому керівництву. Для перемоги у суді бійцям необхідно зібрати рапорти, журнали чергувань та свідчення.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Покарання без розслідування: які межі повноважень командування

Згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, командир дійсно наділений правом карати підлеглих. При ухваленні такого рішення він має враховувати низку факторів: від тяжкості проступку та його наслідків до попередньої поведінки військовослужбовця.

Стаття 84 згаданого Статуту визначає, що проведення службового розслідування не є тотальною вимогою для кожного інциденту. Його призначають для з'ясування умов та причин правопорушення лише у чітко визначених законодавством випадках. Саме тому відсутність письмового пояснення від військовослужбовця не робить наказ про стягнення автоматично недійсним. Проте, якщо покарання винесли формально або без належної доказової бази, його потрібно оскаржувати у правовому полі.

Як домогтися скасування несправедливого наказу

Процес боротьби за власні права починається зі збору інформації. Захиснику необхідно з'ясувати точну дату, номер наказу та офіційне формулювання проступку. У ситуаціях, коли службове розслідування все ж проводилося, боєць має право витребувати копію акта або витяг із нього в тій частині, що стосується безпосередньо його дій.

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Наступним кроком є формування власної доказової бази, яка стане основою захисту. Для доведення своєї невинуватості можуть знадобитися журнали чергувань, графіки виходів на бойові завдання, копії рапортів, робочі повідомлення та свідчення інших побратимів.

Зібравши ці матеріали, військовий подає офіційну скаргу на ім'я старшого командира. Текст має бути максимально лаконічним, містити чіткий перелік проігнорованих фактів та аргументи безпідставності покарання. Важливо обов'язково зафіксувати факт направлення або реєстрації документа у діловодстві.

Як працюють строки давності

Якщо звернення до вищого керівництва не принесло результату, крапку у справі може поставити адміністративний суд. Варто пам'ятати про жорсткі часові обмеження. Відповідно до статті 88 Дисциплінарного статуту, на подачу скарги старшому командиру відводиться рівно один місяць. Судові інстанції також працюють за стислими строками оскарження.

Важливий нюанс полягає у тому, що сам факт подачі скарги чи судового позову жодним чином не призупиняє дію наказу про дисциплінарне стягнення.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що військовослужбовці мають законне право оскаржувати будь-які неправомірні рішення командування. Захистити свої права бійці можуть двома основними шляхами.

Отримання інвалідності під час служби в ЗСУ є безумовною правовою підставою для звільнення з лав армії. Ігнорування чи бездіяльність з боку командування не можуть скасувати це право.

Водночас бійці мають право вимагати виплати коштів, зароблених у періоди до здійснення самовільного залишення частини (СЗЧ). Для повернення нарахованого забезпечення військовому необхідно подати письмовий рапорт на ім'я командира частини, після чого, залежно від отриманої відповіді, можна переходити до подальшого правового захисту та стягнення належних виплат.