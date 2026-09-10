Справка об обстоятельствах получения травмы: как заставить воинскую часть выдать документ

Обжалование обстоятельств ранения и суд. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнослужащие, получившие ранения, часто сталкиваются с необоснованными выводами служебных расследований. Иногда в документах занижают степень тяжести ранения или отказываются признать, что ранение было получено в бою, а это, в свою очередь, затрудняет в будущем получение надлежащих выплат и льгот. Однако закон позволяет эффективно обжаловать такие решения командования.

Как обжаловать выводы расследования о ранении, объяснил адвокат Михаил Глущенко, передает Новини.LIVE.

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Как обжаловать результаты расследования об обстоятельствах получения ранения

Бойцы, которые не согласны с официальными результатами расследования своего ранения, располагают законными механизмами для борьбы с бюрократией. Главное правило, о котором часто забывают в воинских частях: если травма получена в результате действий противника, служебное расследование вообще не проводится.

В таких случаях справка оформляется сразу на основании первичных медицинских и боевых документов. Если же командование все равно инициировало проверку и на этом основании отказало бойцу — это уже прямой повод для жалобы.

Обязательное расследование назначается только тогда, когда происшествие произошло без вмешательства противника. Данная процедура регулируется Инструкцией Минобороны № 332 от 27 октября 2021 года, а по ее итогам составляют акт расследования и акт НВ-2 о несчастном случае.

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Юристы подчеркивают, что командир лишь фиксирует обстоятельства травмы, а непосредственную связь ранения с несением службы устанавливает исключительно военно-медицинская комиссия (ВМК). Поэтому в первую очередь необходимо обжаловать приказ командира и акт, а уже затем — постановление самой медкомиссии.

Какие документы собрать для обжалования

Для успешной защиты своих прав военнослужащему необходимо собрать убедительную доказательную базу. В этот перечень входят:

первичная медицинская карточка (форма 100);

боевое донесение, карточка передового района или выписка из журнала боевых действий;

боевые распоряжения или приказы об участии в боевых действиях;

выписки-эпикризы за все периоды стационарного лечения;

письменные показания двух-трех сослуживцев, которые были свидетелями события;

копии приказа командира и акта НВ-2 с обязательной отметкой об их вручении.

Процесс обжалования начинается с подачи рапорта на имя непосредственного командира. Если же жалоба касается действий непосредственного руководства, документ направляется старшему начальнику. Обычно он направляется в штаб оперативного командования на основании статей 110–111 Дисциплинарного устава ВСУ.

Рапорт обязательно нужно зарегистрировать в части или отправить ценным письмом с описью вложения, иначе доказать факт обращения будет практически невозможно. В тексте следует изложить хронологию фактов и потребовать отмены акта и приказа, назначения нового расследования и выдачи справки (в соответствии с Приложением 5 к приказу МОУ № 402 от 14.08.2008).

Сколько времени командир имеет право рассматривать жалобу

Командир должен рассмотреть жалобу в срок до 30 дней, а в сложных случаях срок может быть продлен до 45 дней. На подачу жалобы в отношении акта НВ-2 отводится 1 месяц с даты его получения.

Командир игнорирует жалобы о полученной травме

Если командование игнорирует обращение, следует привлечь другие органы. «Горячая линия» Минобороны принимает жалобы по номеру 1512, а Офис Военного омбудсмена — по номеру 1510 или по электронной почте.

Омбудсман должен рассмотреть дело в течение 10 рабочих дней, а в случае угрозы жизни или здоровью — в течение 3 дней. Факты превышения полномочий и нарушения устава проверяет Военная служба правопорядка. Если же в действиях командования усматривается преступление, следует обращаться в ГБР и Специализированную прокуратуру в сфере обороны.

В каких случаях можно обратиться в суд

Последней инстанцией является окружной административный суд. Согласно статье 122 КАС Украины, иск можно подать в течение одного месяца с момента, когда военнослужащий узнал о нарушении, или в течение трех месяцев после получения ответа на досудебную жалобу.

При этом пропущенный срок судьи могут восстановить при наличии уважительных причин. Согласно пункту 12 части 1 статьи 5 Закона «О судебном сборе», военнослужащие освобождены от его уплаты по делам, связанным с исполнением воинского долга.

При составлении иска необходимо конкретно просить признать противоправными и отменить акт НВ-2 и приказ, обязать провести повторное расследование и выдать справку.

Как правило, суды массово удовлетворяют такие иски, если расследование было проведено формально, например, не были опрошены свидетели, не были составлены акты НВ-2 или НВ-3, либо в состав комиссии незаконно включили непосредственного командира потерпевшего. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 21 ноября 2024 года (дело № 240/34142/24) окончательно подтвердил, что право на судебное обжалование выводов комиссии прямо предусмотрено законом.

Как обжаловать постановление ВЛК

Что касается самого постановления ВЛК, его можно обжаловать в вышестоящей комиссии или в суде в течение 30 дней с даты принятия решения. Однако существует альтернативный путь.

Если во время первого осмотра не хватало документов, подтверждающих обстоятельства ранения, а затем они нашлись, можно подать в штатную ВЛК заявление о повторном установлении причинно-следственной связи. Обычно это занимает значительно меньше времени, чем судебная тяжба

Помощь в оформлении документов оказывают службы сопровождения в воинских частях, госпиталях и ТЦК. Также правовую поддержку можно получить как в общественных организациях, так и в частном порядке.

Ранее Новини.LIVE писали, что само по себе боевое ранение не означает, что государство сразу начислит причитающиеся деньги. На практике бойцы регулярно остаются без выплат или ждут месяцами только из-за бюрократических ошибок в документах и справках. Читайте, что нужно знать об оформлении документов и законодательных нюансах.

Также юристы пояснили, что когда дело доходит до переписки с ТЦК или судом, обычного почтового конверта недостаточно. Юридическую силу имеет исключительно ценное письмо с подробным описанием вложения от «Укрпочты». Как нужно заполнять бланк, чтобы ценное письмо с описанием вложения приняли и обработали.