ВЛК занизила тяжкість поранення: військовий має право на скаргу

Військовий на медичному огляді. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовець після поранення має право на військово-лікарську комісію. Якщо ж ВЛК занизила тяжкість поранення військовослужбовця, він може оскаржити цей висновок. Юристи пояснили, як саме це можна зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК для військових

Військово-лікарську комісію проходять не тільки цивільні громадяни, військовозобов’язані та резервісти. Військовослужбовці Збройних сил України також мають право на військово-лікарську комісію.

До юристів звернувся військовослужбовець, який брав участь у воєнних діях під час повномасштабної війни. У цих боях військовий отримав поранення і потрапив у госпіталь.

За словами самого військовослужбовця, військово-лікарська комісія занизила йому тяжкість поранення, причому зробивши це неодноразово. Військовий поцікавився, чи може він оскаржити такі рішення ВЛК і встановити реальний стан його здоров’я.

Читайте також:

Як оскаржити некоректне рішення ВЛК

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як це зробити. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Так, загалом це можливо, якщо від самого початку ВЛК двічі допустила помилку та невірно визначила тяжкість поранення".

Айвазян пояснив, як саме це зробити. Адвокат зазначив: "Отже, спочатку необхідно добитися скасування перших двох постанов ВЛК".

А уже після цього військовий може предметно ставити конкретні питання. Зокрема, про встановлення актуального стану здоров’я чи про донарахування виплат за ці періоди.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можливе оскарження ВЛК через серйозну хворобу.

Якщо військовозобов’язаного громадянина мобілізували до лав ЗСУ попри наявність серйозної хвороби, він має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Крім того, якщо громадянин уже потрапив до армії, він може подати рапорт про направлення на лікування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є два варіанти досудового оскарження рішення ВЛК.

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.