Довідка про обставини травми: як змусити військову частину видати документ

Оскарження обставин поранення та суд. Фото: колаж Новини.LIVE

Військові, які отримали поранення, часто стикаються з неправомірними висновками службових розслідувань. Інколи у документах занижують серйозність поранненя або відмовляють визнати, що поранення було отримане в бою, а це своєю чергою ускладнює в майбутньому отримання належних виплат та пільг. Проте закон дозволяє ефективно оскаржувати такі рішення командування.

Як оскаржувати висновки розслідування про поранення пояснив адвокат Михайло Глущенко, передає Новини.LIVE.

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Як оскаржити результати розслідування про обставини отримання поранення

Бійці, які не згодні з офіційними результатами розслідування свого поранення, мають законні механізми для боротьби з бюрократією. Головне правило, про яке часто забувають у військових частинах: якщо травма отримана внаслідок дій противника, службове розслідування взагалі не проводиться.

У таких випадках довідка оформлюється одразу за первинними медичними та бойовими документами. Якщо ж командування все одно ініціювало перевірку і на цій підставі відмовило бійцю — це вже прямий привід для скарги.

Обов'язкове розслідування призначають лише тоді, коли подія трапилася без впливу ворога. Дана процедура регулюється Інструкцією Міноборони № 332 від 27 жовтня 2021 року, а за її підсумками складають акт розслідування та акт НВ-2 про нещасний випадок.

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Юристи наголошують, що командир лише фіксує обставини травми, а безпосередній зв'язок поранення з виконанням служби встановлює виключно військово-лікарська комісія (ВЛК). Тому в першу чергу оскаржувати треба наказ командира та акт, а вже згодом й постанову самої медкомісії.

Які документи зібрати для оскарження

Для успішного захисту своїх прав військовослужбовцю необхідно зібрати переконливу доказову базу. До цього переліку входять:

первинна медична картка (форма 100);

бойове донесення, картка передового району або витяг із журналу бойових дій;

бойові розпорядження чи накази про участь у діях;

виписні епікризи за всі періоди стаціонарного лікування;

письмові свідчення двох-трьох побратимів, які були свідками події;

копії наказу командира та акта НВ-2 з обов'язковою відміткою про їх вручення.

Процес оскарження стартує з подачі рапорту на ім'я безпосереднього командира. Якщо ж скарга стосується дій прямого керівництва, документ направляють старшому начальнику. Це йде зазвичай до штабу оперативного командування, спираючись на статті 110–111 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Рапорт обов'язково треба зареєструвати у частині або відправити цінним листом з описом вкладення, інакше довести факт звернення буде практично неможливо. У тексті слід викласти хронологію фактів та вимагати скасування акта й наказу, призначення нового розслідування і видачі довідки (згідно з Додатком 5 до наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).

Скільки часу командир має право розглядати скаргу

Командир має розглянути скаргу терміном до 30 днів, а у складних випадках час може продовжитися до 45 днів. На подачу скарги щодо акта НВ-2 дається 1 місяць з дати його отримання.

Командир ігнорує скарги про обставнии травми

Якщо командування ігнорує звернення, слід залучити інші органи. Гаряча лінія Міноборони приймає скарги за номером 1512, а Офіс Військового омбудсмана — за номером 1510 або через електронну пошту.

Омбудсман має розглянути справу за 10 робочих днів, а в разі загрози життю чи здоров'ю — за 3 дні. Факти перевищення повноважень та порушення статуту перевіряє Військова служба правопорядку. Якщо ж у діях командування вбачається кримінал, слід звертатися до ДБР та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

В яких випадках можна судитися

Останньою інстанцією є окружний адміністративний суд. За статтею 122 КАС України, позов можна подати протягом одного місяця з моменту, коли боєць дізнався про порушення, або протягом трьох місяців після отримання відповіді на досудову скаргу.

При цьому пропущений строк судді можуть поновити за наявності поважних причин. Згідно з пунктом 12 частини 1 статті 5 Закону "Про судовий збір", військові звільнені від його сплати у справах, пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

Під час формування позову треба конкретно просити визнати протиправним і скасувати акт НВ-2 та наказ, зобов'язати провести повторне розслідування та видати довідку.

Зазвичай суди масово задовольняють такі позови, якщо розслідування в частині провели формально, наприклад, не опитали свідків, не склали акти НВ-2 чи НВ-3, або незаконно включили до складу комісії безпосереднього командира потерпілого. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 21 листопада 2024 року (справа № 240/34142/24) остаточно підтвердив, що право на судове оскарження висновків комісії прямо передбачене законом.

Як оскаржувати постанову ВЛК

Що стосується самої постанови ВЛК, її можна оскаржити у вищій комісії або в суді протягом 30 днів з дати прийняття рішення. Проте існує альтернативний шлях.

Якщо під час першого огляду бракувало документів, які підтверджують обставини поранення, а потім вони знайшлися, можна подати до штатної ВЛК заяву про повторне встановлення причинного зв'язку. Зазвичай це по часу працює значно швидше за судову тяганину

Допомогу в оформленні паперів надають служби супроводу у військових частинах, шпиталях та ТЦК. Також правову підтримку можна отримати як в громадських організаціях, так і у приватному порядку.

Раніше Новини.LIVE писали, що саме по собі бойове поранення не означає, що держава одразу нарахує належні гроші. На практиці бійці регулярно сидять без виплат або чекають місяцями лише через бюрократичні помилки в паперах і довідках. Читайте, що треба знати про оформлення документів та законодавчі нюанси.

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