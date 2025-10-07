Алкоголь в армии - как наказывают за пьянку мобилизованных

Заключенный военный в тюрьму. Иллюстративное фото: "Новини.PRO"

Военнослужащим, которых во время службы в Вооруженных силах Украины застали за распитием спиртных напитков, светит гауптвахта или штраф. Но если они попытаются прикрыть это нарушение взяткой командиру, ситуация станет значительно серьезнее.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Пьянка и взятка в ВСУ — что хуже

К юристам обратился военнослужащий, который признался, что его с коллегами застали за распитием алкогольных напитков на службе.

Командир, по словам военного, пообещал закрыть глаза на это дело за взятку — но другие военнослужащие заявили, что сообщат об этом в соответствующие структуры.

Военный поинтересовался, какое правонарушение является более серьезным.

Юрист Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что значительно более легким с точки зрения наказания нарушением является употребление алкоголя во время службы.

Какие наказания предусматривает суд

"Если Вас "сдадут" за употребление алкоголя в части, то речь пойдет по статье 172-20 КУоАП Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что наказанием за это может быть наложение штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

"Если же Вас поймают на даче взятки, то Вам светит статья 369 УК, "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", — пояснил Айвазян.

Учитывая то, что нарушителей будет несколько, то есть преступление квалифицируется как "совершенное по предварительному сговору группы лиц", наказанием вполне может стать лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

