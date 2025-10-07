Алкоголь в армії — як карають за п'янку мобілізованих

Ув'язнений військовий. Ілюстративне фото: "Новини.PRO"

Військовослужбовцям, яких під час служби у Збройних силах України застали за розпиттям спиртних напоїв, світить гауптвахта чи штраф. Але якщо вони спробують прикрити це порушення хабарем командиру, ситуація стане значно серйознішою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

П’янка та хабар в ЗСУ — що гірше

До юристів звернувся військовослужбовець, який зізнався, що його з колегами застали за розпиттям алкогольних напоїв на службі.

Командир, за словами військового, пообіцяв закрити очі на цю справу за хабар — але інші військовослужбовці заявили, що повідомлять про це у відповідні структури.

Військовий поцікавився, яке правопорушення є більш серйозним.

Юрист Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що значно легшим з точки зору покарання порушенням є вживання алкоголю під час служби.

Які покарання передбачає суд

"Якщо Вас "здадуть" за вживання алкоголю в частині, то мова йтиме за статтю 172-20 КУпАП Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів", — наголосив юрист.

Він підкреслив, що покаранням за це може бути накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.

"Якщо ж Вас спіймають на наданні хабара, то Вам світить стаття 369 ККУ, "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", — пояснив Айвазян.

Зважаючи на те, що порушників буде кілька, тобто злочин кваліфікується як "вчинений за попередньою змовою групи осіб", покаранням цілком може стати позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

