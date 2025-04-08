Мужчин, которые оказались в резерве, могут мобилизовать в любое время

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: 150 учебный центр Командования ТрО ВСУ

В апреле текущего года бронирование от мобилизации не будет распространяться на отдельную категорию граждан, находящихся в военном резерве. Предприятия не имеют возможности забронировать этих лиц.

О категории граждан, которые рискуют быть мобилизованными уже в апреле на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Согласно объяснениям юриста, предприятия не имеют возможности забронировать лиц, ранее проходивших службу в Вооруженных Силах Украины, уволились и были зачислены в оперативный резерв.

Хотя всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и определенные категории граждан, состоящих на воинском учете, имеют право на бронирование, это не касается лиц из оперативного резерва.

Как отмечает Владислав Дерий, большинство военнослужащих, которые уволились из армии в прошлом году, автоматически были зачислены в оперативный резерв и поэтому не подлежат бронированию.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить бронирование от мобилизации в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие предприятия имеют право забронировать в апреле 75% своих работников.

Он также отметил, что резервисты могут быть повторно мобилизованы в случае необходимости.