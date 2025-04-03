Мобілізація у квітні 2025 — як українцям отримати бронювання

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні з квітня 2025 року почали діяти нові правила бронювання від мобілізації. Відтепер це можливо зробити виключно через державний портал "Дія". А бронь, яка була оформлена за старим порядком, втрачає свою силу.

Хто у квітні 2025 року матиме право на бронь від мобілізації та як її отримати, розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в коментарі УНІАН.

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За словами правозахисниці, на бронювання можуть розраховувати ті військовозобов'язані працівники, які офіційно працюють на підприємстві зі статусом критичності. Такий статус потрібно було підтвердити до 28 лютого 2025 року.

Експертка зазначила, що вже почали відновлювати статус критичності благодійним організаціям і фондам, що дозволяє їхнім співробітникам отримати бронь.

Щодо того, які професії мають бронь серед цивільних спеціальностей, то, каже адвокатка, конкретного списку немає: роботодавець сам вирішує, кому оформляти бронь, а кому — ні.

Але при цьому державні органи можуть забронювати не більше 30% співробітників, а приватні підприємства — до 50%.

Чоловік перевіряє документи. Фото: depositphotos.com

Як забронювати працівника від мобілізації

Подати заяву на бронювання працівників підприємства, установи, організації можуть через портал "Дія". Термін оформлення бронювання складає рівно три доби.

Важлива умова: військовозобов'язаний, який хоче отримати бронь від свого підприємства, установи або організації, не повинен мати проблем із військовим обліком, а саме:

перебувати на військовому обліку;

мати оновлені військово-облікові дані;

мати актуальні військово-облікові документи;

не перебувати у розшуку ТЦК та СП.

Раніше ми писали, як військовозобов'язаному чоловіку самостійно зняти бронь в ТЦК і для чого це може знадобитись.

Нагадаємо, також ми розповідали, за яких підстав бронь можуть скасувати.