Мужчин с рядом проблем печени не могут мобилизовать на фронт

Процесс прохождения ВВК. Фото: "Милитарный"

В Украине продолжается полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Однако не все военнообязанные мужчины подлежат мобилизации, поскольку из-за определенных болезней есть исключения, в частности, если есть проблема с печенью.

Об этом сообщает издание Телеграф.

Читайте также:

С какими болезнями печени не мобилизуют этой весной

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, мобилизации не подлежат лица, имеющие тяжелые заболевания печени, в частности печеночную недостаточность, цирроз, хронические гепатиты и другие серьезные патологии.

К категории непригодных к военной службе относятся мужчины, у которых диагностированы:

алкогольная болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночную недостаточность.

Кроме этого, в списке заболеваний, освобождающих от мобилизации, значатся такие состояния с выраженными функциональными нарушениями:

Хронические гепатиты — воспалительные процессы в печени, длящиеся более шести месяцев, включая вирусные формы (B, C, D) и аутоиммунные заболевания.

— воспалительные процессы в печени, длящиеся более шести месяцев, включая вирусные формы (B, C, D) и аутоиммунные заболевания. Фиброз печени — чрезмерное разрастание соединительной ткани, изменяющее структуру и нарушающее функциональность органа.

— чрезмерное разрастание соединительной ткани, изменяющее структуру и нарушающее функциональность органа. Цирроз печени — необратимое рубцевание тканей, что значительно влияет на работу печени и обычно является следствием фиброза.

Что делать для того, чтобы подтвердить непригодность к службе

Чтобы получить освобождение от мобилизации, военнообязанный должен пройти медицинский осмотр в военно-врачебной комиссии (ВВК). Окончательное решение о непригодности принимается на основе выводов врачей, которые оценивают тяжесть заболевания и его влияние на общее состояние здоровья.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Украине кардинально изменится процедура прохождения ВВК. Кроме того, власти планируют ввести для представителей ТЦК и ВВК уголовную ответственность.

Также мы писали, при каких условиях больного гемофилией не могут мобилизовать в ряды ВСУ.