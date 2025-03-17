Чоловіків з низкою проблем печінки не можуть мобілізувати на фронт

Процес проходження ВЛК. Фото: "Мілітарний"

В Україні продовжується повномасштабна війна та загальна мобілізація. Проте не всі військовозобов'язані чоловіки підлягають мобілізації, оскільки через певні хвороби є виключення, зокрема, якщо є проблема з печінкою.

Про це повідомляє видання Телеграф.

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Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, мобілізації не підлягають особи, які мають тяжкі захворювання печінки, зокрема печінкову недостатність, цироз, хронічні гепатити та інші серйозні патології.

До категорії непридатних до військової служби відносяться чоловіки, у яких діагностовано:

алкогольну хворобу печінки;

токсичне ураження печінки;

печінкову недостатність.

Окрім цього, у списку захворювань, що звільняють від мобілізації, значаться такі стани з вираженими функціональними порушеннями:

Хронічні гепатити — запальні процеси в печінці, що тривають понад шість місяців, включаючи вірусні форми (B, C, D) та аутоімунні захворювання.

— запальні процеси в печінці, що тривають понад шість місяців, включаючи вірусні форми (B, C, D) та аутоімунні захворювання. Фіброз печінки — надмірне розростання сполучної тканини, що змінює структуру та порушує функціональність органу.

— надмірне розростання сполучної тканини, що змінює структуру та порушує функціональність органу. Цироз печінки — незворотне рубцювання тканин, що значно впливає на роботу печінки й зазвичай є наслідком фіброзу.

Що робити для того, аби підтвердити непридатність до служби

Щоб отримати звільнення від мобілізації, військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Остаточне рішення щодо непридатності ухвалюється на основі висновків лікарів, які оцінюють тяжкість захворювання та його вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні кардинально зміниться процедура проходження ВЛК. Крім того, влада планує запровадити для представників ТЦК та ВЛК кримінальну відповідальність.

Також ми писали, за яких умов хворого на гемофілію не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.