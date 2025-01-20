Мобилизация в Украине — с каким зрением освобождают от службы

С какими проблемами зрения освобождают от мобилизации
В Украине продолжается война, а следовательно и мобилизация. Однако некоторых граждан, у которых есть проблемы со зрением или другие проблемы с глазами, могут снять с воинского учета.
Об этом сообщает издание "Главред".
Болезни глаза, которые освобождают от службы
Основанием для снятия с воинского учета являются заболевания и состояния, которые приводят к значительному нарушению зрительных функций или анатомических изменений глаз. К ним относятся:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы, сопровождающиеся значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные заболевания всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, сопровождающиеся частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, заболевания зрительного нерва и т.д.);
- отслоение или разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- короткозоркость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.
Напомним, что до 4 февраля все военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных" лиц к военной службе, должны повторно пройти ВВК. В противном в случае, их будут ждать крупные штрафы.
Також мы сообщали, что на днях скандальная депутат Марьяна Безуглая написала, что в Киеве скрываются тысячи военнообязанных лиц.
Читайте Новини.LIVE!