Мобилизация в Украине — с каким зрением освобождают от службы

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрмияInform"

В Украине продолжается война, а следовательно и мобилизация. Однако некоторых граждан, у которых есть проблемы со зрением или другие проблемы с глазами, могут снять с воинского учета.

Об этом сообщает издание "Главред".

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Основанием для снятия с воинского учета являются заболевания и состояния, которые приводят к значительному нарушению зрительных функций или анатомических изменений глаз. К ним относятся:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы, сопровождающиеся значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные заболевания всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, сопровождающиеся частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, заболевания зрительного нерва и т.д.);

отслоение или разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

короткозоркость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Напомним, что до 4 февраля все военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годных" лиц к военной службе, должны повторно пройти ВВК. В противном в случае, их будут ждать крупные штрафы.

Також мы сообщали, что на днях скандальная депутат Марьяна Безуглая написала, что в Киеве скрываются тысячи военнообязанных лиц.