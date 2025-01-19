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У Києві ховаються тисячі військовозобов'язаних — Мар'яна Безугла

19 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
За словами Безуглої, у ДФТГ ховаються тисячі військовозобов'язаних
Українські добровольці. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Скандальна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що у Києві занадто багато членів добровольчих формувань, які могли б бути на фронті. Вона вважає, що у тиловій столиці налічується кількадесят тисяч киян і каже, що ця цифра ще не включає в себе інших парамілітарних формувань, зокрема, "Муніципальну варту". 

Про це Безугла написала у Facebook.

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У Києві ховаються тисячі військовозобов'язаних — Мар'яна Безугла - фото 1
Повідомлення Мар'яні Безуглої. Фото: Скриншот

Депутатка вважає, що в добровільних формуваннях територіальної громади (ДФТГ) ховається від мобілізації не менше ніж 30 тисяч військовозобов’язаних. Вона стверджує, що лише особиста охорона Кличка "Муніципальна варта" нараховує більше тисячі "пристосованих" парамілітарних громадян.

Нагадаємо, чи раніше писали про те, чи можливий виїзд за кордон громадянина, чий рідний брат загинув на війні.

Також ми повідомляли про те, коли у призовника на кордоні не вимагатимуть ВОД.

Мар'яна Безугла муніципальна охорона мобілізація військовозобов'язані добровольці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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