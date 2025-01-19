За словами Безуглої, у ДФТГ ховаються тисячі військовозобов'язаних

Українські добровольці. Ілюстративне фото: УНІАН

Скандальна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що у Києві занадто багато членів добровольчих формувань, які могли б бути на фронті. Вона вважає, що у тиловій столиці налічується кількадесят тисяч киян і каже, що ця цифра ще не включає в себе інших парамілітарних формувань, зокрема, "Муніципальну варту".

Про це Безугла написала у Facebook.

Читайте також:

Що хвилює Безуглу

Повідомлення Мар'яні Безуглої. Фото: Скриншот

Депутатка вважає, що в добровільних формуваннях територіальної громади (ДФТГ) ховається від мобілізації не менше ніж 30 тисяч військовозобов’язаних. Вона стверджує, що лише особиста охорона Кличка "Муніципальна варта" нараховує більше тисячі "пристосованих" парамілітарних громадян.

Нагадаємо, чи раніше писали про те, чи можливий виїзд за кордон громадянина, чий рідний брат загинув на війні.

Також ми повідомляли про те, коли у призовника на кордоні не вимагатимуть ВОД.