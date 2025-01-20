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З якими проблемами зору звільняють від мобілізації

20 січня 2025 04:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — з яким зором звільняють від служби
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується війна, а отже і мобілізація. Проте деяких громадян, у яких є проблеми із зором чи інші проблеми з очами, можуть зняти в військового обліку.

Про це повідомляє видання "Главред". 

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Хвороби ока, які звільняють від служби

Підставою для зняття з військового обліку є захворювання та стани, які призводять до значного порушення зорових функцій або анатомічних змін очей. До них належать:

  • виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви, що супроводжуються значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені захворювання усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, що супроводжуються частими загостреннями або прогресуючим зниженням зорових функцій (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, захворювання зорового нерва тощо);
  • відшарування або розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • глаукома у важкій стадії на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;
  • сліпота одного чи обох очей та відсутність одного або обох очних яблук.

Нагадаємо, що до 4 лютого всі військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатних" осіб до військової служби, повинні повторно пройти ВЛК. В іншому в випадку, їх чекатимуть великі штрафи.

Також ми повідомляли, що на днях скандальна депутатка Марьяна Безугла написала, що у Києві ховаються тисячі військовозобов'язаних осіб.

ЗСУ зір мобілізація ВЛК ситуація на фронті військова служба

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