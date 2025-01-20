Мобілізація в Україні — з яким зором звільняють від служби

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

В Україні продовжується війна, а отже і мобілізація. Проте деяких громадян, у яких є проблеми із зором чи інші проблеми з очами, можуть зняти в військового обліку.

Про це повідомляє видання "Главред".

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Підставою для зняття з військового обліку є захворювання та стани, які призводять до значного порушення зорових функцій або анатомічних змін очей. До них належать:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви, що супроводжуються значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

різко виражені захворювання усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, що супроводжуються частими загостреннями або прогресуючим зниженням зорових функцій (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, захворювання зорового нерва тощо);

відшарування або розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

сліпота одного чи обох очей та відсутність одного або обох очних яблук.

Нагадаємо, що до 4 лютого всі військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатних" осіб до військової служби, повинні повторно пройти ВЛК. В іншому в випадку, їх чекатимуть великі штрафи.

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