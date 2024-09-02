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С хронической болезнью на МСЭК — инструкция для военного

2 сентября 2024 21:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный с хронической болезнью - МСЭК для военного - инструкция для МСЭК
Военнослужащий на медико-социальной экспертной комиссии. Фото: "Гречка"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, долгое время находящийся на лечении, имеет право пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), которая определит его актуальную пригодность или непригодность к военной службе. Для того чтобы попасть на МСЭК, нужно получить направление у семейного врача и пройти врачебно-консультативную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Если военнослужащий находится на лечении длительное время — более шести месяцев — то он имеет право пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

Прохождение МСЭК и заключение этой комиссии необходимы для изменения пригодности к военной службе.

Как больному военному попасть на МСЭК

Юрий Айвазян объяснил, как именно военнослужащий, имеющий проблемы со здоровьем, может попасть на МСЭК.

"Направление на МСЭК выдает ЛКК (врачебно-консультативная комиссия)", — подчеркнул адвокат.

А для того чтобы попасть на ЛКК, нужно получить направление от своего семейного врача или врача, у которого военнослужащий проходил лечение.

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