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З хронічною хворобою на МСЕК — інструкція для військового

2 вересня 2024 21:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий з хронічною хворобою - МСЕК для військового - інструкція для МСЕК
Військовослужбовець на медико-соціальній експертній комісії. Фото: "Гречка"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець, який довгий час перебуває на лікуванні, має право пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), яка визначить його актуальну придатність чи непридатність до військової служби. Для того, аби потрапити на МСЕК, треба отримати направлення у сімейного лікаря і пройти лікарсько-консультативну комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні тривалий час — понад шість місяців — то він має право пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

Проходження МСЕК та висновок цієї комісії потрібні для зміни придатності до військової служби.

Як хворому військовому потрапити на МСЕК

Юрій Айвазян пояснив, як саме військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, може потрапити на МСЕК.

"Направлення на МСЕК видає ЛКК (лікарсько-консультативна комісія)", — підкреслив адвокат.

А для того, щоб потрапити на ЛКК, треба отримати направлення від свого сімейного лікаря чи лікаря, у якого військовослужбовець проходив лікування.

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