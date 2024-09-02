Отсрочка для человека с инвалидностью – инвалидность 3 группы – список документов для ТЦК

Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки
Отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью 3 группы оформляется при предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих факт инвалидности. Это либо справка МСЭК, либо пенсионное удостоверение.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для людей с инвалидностью
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории Украины.
При этом часть военнообязанных, в частности, люди с инвалидностью, причем даже третьей группы, имеет право на оформление отсрочки от мобилизации.
Какие документы нужны для оформления отсрочки
Юрий Айвазян, отвечая на вопросы военнообязанного гражданина, объяснил, какие документы нужны для оформления отсрочки.
Это, во-первых, подлинники паспорта, РНОКПП и военно-учетного документа.
Кроме того, это документы, предоставляющие информацию об инвалидности лица:
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом,
- или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,
- или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" , в которых указана группа и причина инвалидности,
- или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики, постановление военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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