Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки arrow

Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки

2 сентября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для человека с инвалидностью – инвалидность 3 группы – список документов для ТЦК
Человек на инвалидной коляске. Фото: 20minut.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Отсрочка от мобилизации для людей с инвалидностью 3 группы оформляется при предоставлении соответствующих документов, удостоверяющих факт инвалидности. Это либо справка МСЭК, либо пенсионное удостоверение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для людей с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории Украины.

При этом часть военнообязанных, в частности, люди с инвалидностью, причем даже третьей группы, имеет право на оформление отсрочки от мобилизации.

Какие документы нужны для оформления отсрочки

Юрий Айвазян, отвечая на вопросы военнообязанного гражданина, объяснил, какие документы нужны для оформления отсрочки.

Это, во-первых, подлинники паспорта, РНОКПП и военно-учетного документа.

Кроме того, это документы, предоставляющие информацию об инвалидности лица:

  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом,
  • или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,
  • или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" , в которых указана группа и причина инвалидности,
  • или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики, постановление военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также важные новости дня по теме:

мобилизация отсрочка военнообязанные лицо с инвалидностью МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:50 Зеленский подписал новый пакет санкций против России

20:48 Исключен и снят с военного учета — кому нужно обновлять данные в ТЦК

20:44 Клименко отчитался о визите во фронтовые подразделения в Донецкой области

20:39 Остапченко принес Украине четвертое золото Паралимпиады-2024

20:15 Украину накроет дождь и жара — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:00 Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

19:51 Военные показали, как эффектно уничтожили позиции и боекомплект оккупантов — видео

19:48 В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ

19:44 Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

20:50 Зеленский подписал новый пакет санкций против России

20:48 Исключен и снят с военного учета — кому нужно обновлять данные в ТЦК

20:44 Клименко отчитался о визите во фронтовые подразделения в Донецкой области

20:39 Остапченко принес Украине четвертое золото Паралимпиады-2024

20:15 Украину накроет дождь и жара — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:00 Инвалидность третьей группы — какие документы нужны для оформления отсрочки

19:51 Военные показали, как эффектно уничтожили позиции и боекомплект оккупантов — видео

19:48 В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ

19:44 Суркис сообщил, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

19:26 Возвращение контроля над ЗАЭС военным путем — Зеленский прокомментировал такую возможность

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования