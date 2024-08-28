Новые правила раздачи повесток в Украине - что изменится с осени

Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: REUTERS

Порядок вручения повесток Украины изменится. Теперь их будут вручать военнообязанным не только лично, но и заказными письмами.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

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Согласно изменениям в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, который Кабмин утвердил 16 августа, повестки могут вручать с помощью заказных писем с описанием содержимого.

Обновленные повестки распечатают на бланке или сформируют через Единый государственный реестр призывников. Согласно постановлению, традиционные бланки и документы из ЕГРП будут иметь одинаковую юридическую силу.

"Каждую повестку свидетельствует личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью. С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, который позволит быстро проверить действительность документа", — говорится в постановлении Кабмина.

Как проверить старые повестки

Повестки, ранее военнообязанные формировавшиеся из электронного реестра , подлежат проверке через мобильное приложение "Резерв+", как заявил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.