Нові правила роздачі повісток в Україні — що зміниться з осені

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото: REUTERS

Порядок вручення повісток в Україні зміниться. Відтепер їх вручатимуть військовозобов'язаним не лише особисто, а й рекомендованими листами.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

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Згідно із змінами до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який Кабмін затвердив 16 серпня, повістки можуть вручати за допомоги рекомендованих листів з описом вмісту.

Оновлені повістки роздрукують на бланку або сформують через Єдиний державний реєстр призовників. Згідно з постановою, традиційні бланки і документи з ЄДРП матимуть однакову юридичну силу.

"Кожну повістку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК та СП. Кожний такий документ буде скріплений гербовою печаткою. Від вересня запровадять кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-код, що дозволить швидко перевірити дійсність документа", — йдеться в постанові Кабміну.

Як перевірити старі повістки

Повістки, які раніше військовозобов'язані формували з електронного реєстру підлягають перевірці через мобільний застосунок "Резерв+", як заявив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий.