Стал известен перечень болезней костей и суставов, с которыми не могут мобилизовать

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, которые распространяются на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть некоторые болезни костей и суставов, с которыми не могут мобилизовать в ВСУ.

С перечнем знакомит Telegraf.

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Портал сообщает, что в соответствии с приказом Министерства обороны Украины №262, существуют определенные медицинские условия, исключающие призыв граждан в ряды Вооруженных Сил Украины во время действия общей мобилизации. Однако надо будет подтвердить диагноз на ВВК.

Среди других болезней освобождение от военной службы может быть предоставлено лицам с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые вызывают значительное нарушение функций.

К таким заболеваниям относятся:

инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями: гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера;

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций: ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра;

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций: полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и другие.

Также освобождение от мобилизации может быть предоставлено мужчинам, у которых обнаружено:

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

заболевания и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

заболевания позвоночника со значительными нарушениями функций (искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков и т.д.).

Напомним, все, кто имеет статус ограниченно годных к службе, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. Тех, кто проигнорирует это требование, привлекут к административной ответственности.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что ТЦК и СП нужно распустить. За мобилизацию, по его мнению, должны отвечать гражданские рекрутинговые центры.