Став відомий перелік хвороб кісток та суглобів, з якими не можуть мобілізувати

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні тривають мобілізаційні заходи, які розповсюджуються на чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте є деякі хвороби кісток та суглобів, з якими не можуть мобілізувати до ЗСУ.

З переліком знайомить Telegraf.

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Який перелік хвороб кісток та суглобів

Портал повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства оборони України №262, існують певні медичні умови, що виключають призов громадян до лав Збройних Сил України під час дії загальної мобілізації. Проте треба буде підтвердити діагноз на ВЛК.

Серед інших хвороб звільнення від військової служби може бути надано особам з серйозними захворюваннями опорно-рухового апарату, які спричиняють значне порушення функцій.

До таких захворювань належать:

інфекційні артропатії зі стійкими та значними змінами: гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера;

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій: ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра;

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій: поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші.

Також звільнення від мобілізації може бути надано чоловікам, у яких виявлено:

важка форма анкілозивного спондилоартриту;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

захворювання та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

захворювання хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Нагадаємо, усі, хто має статус обмежено придатних до служби, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. Тих, хто проігнорує цю вимогу, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ТЦК та СП потрібно розпустити. За мобілізацію, на його думку, мають відповідати цивільні рекрутингові центри.