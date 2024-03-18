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С этими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ — полный список

18 марта 2024 20:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие болезни нервной системы дают право на отсрочку
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот особый период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, есть определенные болезни, с которыми мобилизовать не имеют права. В частности, это касается определенных заболеваний нервной системы.

Это предусмотрено приказом №490 Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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С какими заболеваниями нервной системы не мобилизуют в ВСУ

Вышеупомянутым приказом Минобороны определен перечень неврологических заболеваний, которые могут быть основанием для получения отсрочки или исключения из военного учета. К ним относятся:

1. Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия, которые быстро прогрессируют, приводят к значительным нарушениям. Это могут быть:

  • все формы бактериального и неуточненного менингита;
  • энцефалит;
  • миелит;
  • энцефаломиелит;
  • внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;
  • другие виды заболеваний.

2. Быстро прогрессирующие системные атрофии со значительными нарушениями функций, дегенеративные болезни, экстрапирамидные нарушения, в частности:

  • детский церебральный паралич;
  • гидроцефалия;
  • церебральный паралич;
  • токсическая энцефалопатия;
  • болезнь Паркинсона;
  • рассеянный склероз и т.д.

3. Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

4. Болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие или вызывающие значительные нарушения. К ним относятся:

  • поражение черепных нервов;
  • поражение нервных корешков и сплетений;
  • поли-, мононейропатии;
  • миастении (все формы);
  • болезни нервно-мышечного соединения и мышц;
  • дорсалгия;
  • радикулопатия;
  • цервикалгия;
  • ишиас;
  • люмбаго и другие.

5. Быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функции расстройства вегетативной нервной системы. Такие, как:

  • идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность — синдром Брэдбери-Эглстона) с синкопальными состояниями;
  • семейная дизавтономия (Райли-Дея);
  • многосистемная дегенерация;
  • нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).

 

Ранее мы писали, какие болезни ЖКТ освобождают от мобилизации во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанному мужчине, если военно-врачебная комиссия не увидела существующую болезнь или проигнорировала ее.

Также мы информировали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.

ВСУ
болезнь
мобилизация
ВВК
военнообязанные
нервная система

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