Мобилизация в Украине — какие болезни нервной системы дают право на отсрочку

С этими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ — полный список
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот особый период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, есть определенные болезни, с которыми мобилизовать не имеют права. В частности, это касается определенных заболеваний нервной системы.
Это предусмотрено приказом №490 Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
С какими заболеваниями нервной системы не мобилизуют в ВСУ
Вышеупомянутым приказом Минобороны определен перечень неврологических заболеваний, которые могут быть основанием для получения отсрочки или исключения из военного учета. К ним относятся:
1. Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия, которые быстро прогрессируют, приводят к значительным нарушениям. Это могут быть:
- все формы бактериального и неуточненного менингита;
- энцефалит;
- миелит;
- энцефаломиелит;
- внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;
- другие виды заболеваний.
2. Быстро прогрессирующие системные атрофии со значительными нарушениями функций, дегенеративные болезни, экстрапирамидные нарушения, в частности:
- детский церебральный паралич;
- гидроцефалия;
- церебральный паралич;
- токсическая энцефалопатия;
- болезнь Паркинсона;
- рассеянный склероз и т.д.
3. Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
4. Болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие или вызывающие значительные нарушения. К ним относятся:
- поражение черепных нервов;
- поражение нервных корешков и сплетений;
- поли-, мононейропатии;
- миастении (все формы);
- болезни нервно-мышечного соединения и мышц;
- дорсалгия;
- радикулопатия;
- цервикалгия;
- ишиас;
- люмбаго и другие.
5. Быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функции расстройства вегетативной нервной системы. Такие, как:
- идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность — синдром Брэдбери-Эглстона) с синкопальными состояниями;
- семейная дизавтономия (Райли-Дея);
- многосистемная дегенерация;
- нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).
Ранее мы писали, какие болезни ЖКТ освобождают от мобилизации во время военного положения.
Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанному мужчине, если военно-врачебная комиссия не увидела существующую болезнь или проигнорировала ее.
Также мы информировали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.
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