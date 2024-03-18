Мобилизация в Украине — какие болезни нервной системы дают право на отсрочку

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот особый период призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины. В то же время, есть определенные болезни, с которыми мобилизовать не имеют права. В частности, это касается определенных заболеваний нервной системы.

Это предусмотрено приказом №490 Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Вышеупомянутым приказом Минобороны определен перечень неврологических заболеваний, которые могут быть основанием для получения отсрочки или исключения из военного учета. К ним относятся:

1. Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия, которые быстро прогрессируют, приводят к значительным нарушениям. Это могут быть:

все формы бактериального и неуточненного менингита;

энцефалит;

миелит;

энцефаломиелит;

внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;

другие виды заболеваний.

2. Быстро прогрессирующие системные атрофии со значительными нарушениями функций, дегенеративные болезни, экстрапирамидные нарушения, в частности:

детский церебральный паралич;

гидроцефалия;

церебральный паралич;

токсическая энцефалопатия;

болезнь Паркинсона;

рассеянный склероз и т.д.

3. Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

4. Болезни периферической нервной системы, быстро прогрессирующие или вызывающие значительные нарушения. К ним относятся:

поражение черепных нервов;

поражение нервных корешков и сплетений;

поли-, мононейропатии;

миастении (все формы);

болезни нервно-мышечного соединения и мышц;

дорсалгия;

радикулопатия;

цервикалгия;

ишиас;

люмбаго и другие.

5. Быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функции расстройства вегетативной нервной системы. Такие, как:

идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность — синдром Брэдбери-Эглстона) с синкопальными состояниями;

семейная дизавтономия (Райли-Дея);

многосистемная дегенерация;

нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).

Ранее мы писали, какие болезни ЖКТ освобождают от мобилизации во время военного положения.

Напомним, мы сообщали, что делать военнообязанному мужчине, если военно-врачебная комиссия не увидела существующую болезнь или проигнорировала ее.

Также мы информировали, как украинцам доказать свою непригодность к военной службе.