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З цими хворобами нервової системи не мобілізують до ЗСУ — повний перелік

18 березня 2024 20:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які хвороби нервової системи дають право на відстрочку
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей особливий період призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки. Водночас є певні хвороби, з якими мобілізувати не мають право. Зокрема це стосується певних захворювань нервової системи. 

Це передбачено наказом № 490 Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". 

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З якими захворюваннями нервової системи не мобілізують до ЗСУ

Вищезгаданим наказом Міноборони визначено перелік неврологічних захворювань, які можуть стати підставою для отримання відстрочки або виключення з військового обліку. До них належать:    

1. Запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки, які швидко прогресують, призводять до значних порушень. Це можуть бути:

  •  усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту;
  • енцефаліт;
  • мієліт;
  • енцефаломієліт;
  • внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес;
  • інші види хвороб. 

2. Швидко прогресуючі системні атрофії зі значними порушеннями функцій, дегенеративні хвороби, екстрапірамідні розлади, зокрема:

  • дитячий церебральний параліч;
  • гідроцефалія;
  • церебральний параліч;
  • токсична енцефалопатія;
  • хвороба Паркінсона;
  • розсіяний склероз тощо.

3. Епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

4. Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують або викликають значні порушення. До них належать: 

  • ураження черепних нервів;
  • ураження нервових корінців та сплетінь;
  • полі-, мононейропатії;
  • міастенії (усі форми);
  • хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів;
  • дорсалгія;
  • радикулопатія;
  • цервікалгія;
  • ішіас;
  • люмбаго та інші.

5. Швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функції  розлади вегетативної нервової системи. Такі як:

  • ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність — синдром Бредбері-Еглстона) з синкопальними станами;
  • сімейна дизавтономія (Райлі-Дея);
  • багатосистемна дегенерація;
  • нейрогенна ортостатична гіпотензія (синдром Шая-Дрейджера).

 

Раніше ми писали, які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити військовозобов'язаному чоловіку, якщо військово-лікарська комісія не побачила наявну хворобу або проігнорувала її. 

Також ми інформували, як українцям довести свою непридатність до військової служби. 

ЗСУ
хвороба
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
нервова система

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