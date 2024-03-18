Мобілізація в Україні — які хвороби нервової системи дають право на відстрочку

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей особливий період призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки. Водночас є певні хвороби, з якими мобілізувати не мають право. Зокрема це стосується певних захворювань нервової системи.

Це передбачено наказом № 490 Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Вищезгаданим наказом Міноборони визначено перелік неврологічних захворювань, які можуть стати підставою для отримання відстрочки або виключення з військового обліку. До них належать:

1. Запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки, які швидко прогресують, призводять до значних порушень. Це можуть бути:

усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту;

енцефаліт;

мієліт;

енцефаломієліт;

внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес;

інші види хвороб.

2. Швидко прогресуючі системні атрофії зі значними порушеннями функцій, дегенеративні хвороби, екстрапірамідні розлади, зокрема:

дитячий церебральний параліч;

гідроцефалія;

церебральний параліч;

токсична енцефалопатія;

хвороба Паркінсона;

розсіяний склероз тощо.

3. Епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

4. Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують або викликають значні порушення. До них належать:

ураження черепних нервів;

ураження нервових корінців та сплетінь;

полі-, мононейропатії;

міастенії (усі форми);

хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів;

дорсалгія;

радикулопатія;

цервікалгія;

ішіас;

люмбаго та інші.

5. Швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функції розлади вегетативної нервової системи. Такі як:

ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність — синдром Бредбері-Еглстона) з синкопальними станами;

сімейна дизавтономія (Райлі-Дея);

багатосистемна дегенерація;

нейрогенна ортостатична гіпотензія (синдром Шая-Дрейджера).

Раніше ми писали, які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити військовозобов'язаному чоловіку, якщо військово-лікарська комісія не побачила наявну хворобу або проігнорувала її.

Також ми інформували, як українцям довести свою непридатність до військової служби.