Мобілізація в Україні — які хвороби нервової системи дають право на відстрочку

З цими хворобами нервової системи не мобілізують до ЗСУ — повний перелік
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей особливий період призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки. Водночас є певні хвороби, з якими мобілізувати не мають право. Зокрема це стосується певних захворювань нервової системи.
Це передбачено наказом № 490 Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".
З якими захворюваннями нервової системи не мобілізують до ЗСУ
Вищезгаданим наказом Міноборони визначено перелік неврологічних захворювань, які можуть стати підставою для отримання відстрочки або виключення з військового обліку. До них належать:
1. Запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки, які швидко прогресують, призводять до значних порушень. Це можуть бути:
- усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту;
- енцефаліт;
- мієліт;
- енцефаломієліт;
- внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес;
- інші види хвороб.
2. Швидко прогресуючі системні атрофії зі значними порушеннями функцій, дегенеративні хвороби, екстрапірамідні розлади, зокрема:
- дитячий церебральний параліч;
- гідроцефалія;
- церебральний параліч;
- токсична енцефалопатія;
- хвороба Паркінсона;
- розсіяний склероз тощо.
3. Епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.
4. Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують або викликають значні порушення. До них належать:
- ураження черепних нервів;
- ураження нервових корінців та сплетінь;
- полі-, мононейропатії;
- міастенії (усі форми);
- хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів;
- дорсалгія;
- радикулопатія;
- цервікалгія;
- ішіас;
- люмбаго та інші.
5. Швидко або повільно прогресуючі зі значними порушеннями функції розлади вегетативної нервової системи. Такі як:
- ідіопатична периферична вегетативна невропатія (ідіопатична вегетативна недостатність — синдром Бредбері-Еглстона) з синкопальними станами;
- сімейна дизавтономія (Райлі-Дея);
- багатосистемна дегенерація;
- нейрогенна ортостатична гіпотензія (синдром Шая-Дрейджера).
Раніше ми писали, які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану.
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