Есть перечень болезней глаз и ушей, с которыми украинцев не мобилизуют

Прохождение ВЛК, проверка зрения. Иллюстративное фото: УНИАН

Каждый военнообязанный получив повестку должен пройти ВВК (военно-врачебную комиссию). Однако если у человека есть проблемы со слухом или зрением, то по некоторым диагнозам его не мобилизуют.

С нюансами диагнозов разбиралось издание Telegraf.

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Издание изучило статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где определяется перечень таких заболеваний. В частности, непригодны для военной службы лица с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Также не мобилизуют мужчин со следующими болезнями глаза:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки;

с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 диоптрий;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Напомним, в Минобороны объяснили, как часто военнообязанному нужно проходить ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, какие врачи входят в состав военно-врачебной комиссии.