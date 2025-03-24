Военнообязанных, у которых есть следующие заболевания почек, не мобилизуют

Процесс прохождения ВВК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК

Во время всеобщей мобилизации некоторые категории граждан могут пройти ВВК и получить статус непригодного для службы. Специалисты отмечают, что важно верифицировать диагноз, если, например, военнообязанный страдает заболеванием почек.

При каких заболеваниях почек не мобилизуют напоминает издание Telegraf.

Читайте также:

С какими заболеваниями почек не берут в ВСУ

Согласно действующему законодательству Украины, определенные категории мужчин, которые имеют серьезные заболевания почек и мочеполовой системы, не подлежат мобилизации. Приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года определяет перечень таких заболеваний.

В частности, к ним относятся:

почечная недостаточность IV-V стадии, вызванная гломерулярными и тубулоинтерстициальными болезнями почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

заболевания почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

заболевания мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни).

Важно отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не является основанием для освобождения от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали обо всех основаниях для освобождения мобилизованных со службы.

Добавим, мы сообщали о том, какие причины для увольнения с военной службы действуют только для женщин.