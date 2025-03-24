Військовозобов'язаних, у яких є наступні захворювання нирок, не мобілізують

Проце проходження ВЛК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян можуть пройти ВЛК та отримати статус непридатного для служби. Фахівці зазначають, що важливо верифікувати діагноз, якщо, наприклад, військовозобов'язаний страждає на захворювання нирок.

При яких захворюваннях нирок не мобілізують нагадує видання Telegraf.

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Згідно з чинним законодавством України, певні категорії чоловіків, які мають серйозні захворювання нирок та сечостатевої системи, не підлягають мобілізації. Наказ Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року визначає перелік таких захворювань.

Зокрема, до них належать:

ниркова недостатність IV-V стадії, спричинена гломерулярними та тубулоінтерстиціальними хворобами нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

захворювання нирок, сечоводів, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам'яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

захворювання чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби).

Важливо зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій не є підставою для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі підстави для звільнення мобілізованих зі служби.

Додамо, ми повідомляли про те, які причини для звільнення з військової служби є чинними тільки для жінок.