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Из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт, — СМИ

9 апреля 2024 21:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт, — СМИ
Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. Пункт будут рассматривать отдельно как новый документ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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Почему убрали пункт о демобилизации

Как сообщается, исключение демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В письме к министру обороны Рустему Умерову он отметил необходимость безотлагательно внести законодательные изменения об усовершенствовании вопросов военной службы и мобилизации.

Из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт — СМИ
Письмо Сырского Умерову. Источник: Украинская правда

"Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", — пишет Сырский.

Правительство согласовало предложение Минобороны исключить из законопроекта положения об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих. Теперь оно будет рассматриваться как отдельный законопроект.

Из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт — СМИ
Выдержка Кабмина. Источник: Украинская правда

Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский заявил, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже рассмотрел и проработал все поправки к законопроекту о мобилизации, а сам документ уже готов ко второму чтению.

В то же время сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации выступил ведущим элементом российской дезинформации против украинской власти.

Верховная Рада
Украина
мобилизация
законопроект
Александр Сырский
демобилизация

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