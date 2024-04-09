Из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт, — СМИ

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. Пункт будут рассматривать отдельно как новый документ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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Как сообщается, исключение демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В письме к министру обороны Рустему Умерову он отметил необходимость безотлагательно внести законодательные изменения об усовершенствовании вопросов военной службы и мобилизации.

Письмо Сырского Умерову. Источник: Украинская правда

"Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", — пишет Сырский.

Правительство согласовало предложение Минобороны исключить из законопроекта положения об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих. Теперь оно будет рассматриваться как отдельный законопроект.

Выдержка Кабмина. Источник: Украинская правда

Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Олег Семинский заявил, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже рассмотрел и проработал все поправки к законопроекту о мобилизации, а сам документ уже готов ко второму чтению.

В то же время сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации выступил ведущим элементом российской дезинформации против украинской власти.