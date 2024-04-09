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Із законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ

9 квітня 2024 21:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Із законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ
Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання. Пункт будуть розглядати окремо, як новий документ.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у парламенті. 

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Чому прибрали пункт про демобілізацію

Як повідомляється, виключення демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У листі до міністра оборони Рустема Умєрова він наголосив на необхідності невідкладно внести законодавчі зміни про вдосконалення питань військової служби та мобілізації.

З законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ
Лист Сирського Умєрову. Джерело: Українська правда

"Окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", — пише Сирський.

Уряд погодив пропозицію Міноборони виключити із  законопроєкту положення про звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців. Тепер воно розглядатиметься як окремий законопроєкт.

З законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ
Витяг Кабміну. Джерело: Українська правда

Нагадаємо, раніше нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський заявив, що парламентський комітет з питань нацбезпеки вже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію, а сам документ вже готовий до другого читання.

Водночас сам президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію виступив провідним елементом російської дезінформації проти української влади. 

Верховна Рада
Україна
мобілізація
законопроєкт
Олександр Сирський
демобілізація

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