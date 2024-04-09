Із законопроєкту про мобілізацію прибрали важливий пункт, — ЗМІ

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання. Пункт будуть розглядати окремо, як новий документ.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у парламенті.

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Як повідомляється, виключення демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У листі до міністра оборони Рустема Умєрова він наголосив на необхідності невідкладно внести законодавчі зміни про вдосконалення питань військової служби та мобілізації.

Лист Сирського Умєрову. Джерело: Українська правда

"Окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті", — пише Сирський.

Уряд погодив пропозицію Міноборони виключити із законопроєкту положення про звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців. Тепер воно розглядатиметься як окремий законопроєкт.

Витяг Кабміну. Джерело: Українська правда

Нагадаємо, раніше нардеп фракції "Слуга народу" Олег Семінський заявив, що парламентський комітет з питань нацбезпеки вже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію, а сам документ вже готовий до другого читання.

Водночас сам президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про мобілізацію виступив провідним елементом російської дезінформації проти української влади.