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При каких условиях результат ВВК можно считать недействительным — объяснение адвоката

1 июля 2024 05:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
При каких условиях военнообязанный может отказаться от прохождения ВВК
Мужчина проходит медосмотр. Фото: 1zahid.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный может отказаться от прохождения ВВК. По крайней мере, это касается случаев, когда призывника принудительно доставляют в ТЦК и при этом нарушают правила прохождения медкомиссии.

Об этом на своем YouTube-канале во вторник, 25 июня, рассказал адвокат Роман Симутин.

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При каких условиях можно отказаться от прохождения ВВК

Согласно приказу Минобороны №402, перед медосмотром у призывника должны взять общий анализ кровь на ВИЧ, гепатит и сахар, определить его группу крови и резус-фактор, провести рентген. Призывникам старше 40 лет должны обязательно измерить давление и произвести ЭКГ.

Если соответствующие анализы не были сделаны, военнообязанный может заявить об отказе выполнять незаконные распоряжения о прохождении медкомиссии.

Также призывник имеет право заявить о своем несогласии с результатами ВВК, если считает, что во время медосмотра врачи сочли его годным к службе, не обратив внимания на серьезные заболевания. В таком случае мужчине следует написать жалобу на имя председателя ВВК. Это позволит оспорить выводы медкомиссии.

"Существует законный способ отказа от ВВК, если вас принудительно доставили или нарушается процедура прохождения медицинского осмотра, определенная приказом МО №402. Поэтому в этом случае вас никто не сможет посадить", — подчеркнул адвокат.

Также Симутин добавил, что насильно принуждать к прохождению ВВК никто не может. В случае, если военнообязанный отказался от ВВК, не имея уважительных причин, его могут привлечь только к административной ответственности, что предусматривает штраф до 17 тысяч гривен, после чего отпустить.

Ранее юрист Дмитрий Франчук рассказал, какие действия работников ТЦК можно обжаловать в суде. В частности, по его словам, представители военкомата не имеют права изымать документы, задерживать военнообязанных без участия полиции и без судебного решения заходить в жилье граждан.

Также мы сообщали о трех законных основаниях, на которых военнообязанного могут задержать и доставить в ТЦК.

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