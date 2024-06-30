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За яких умов результат ВЛК можна вважати недійсним — пояснення адвоката

30 червня 2024 05:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
За яких умов військовозобов'язаний може відмовитися від проходження ВЛК
Чоловік проходить медогляд. Фото: 1zahid.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний може відмовитися від проходження ВЛК. Принаймні це стосується випадків, коли призовника примусово доставляють до ТЦК і при цьому порушують правила проходження медкомісії.

Про це на своєму YouTube-каналі у вівторок, 25 червня, розповів адвокат Роман Сімутін.

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За яких умов можна відмовитися від проходження ВЛК

Згідно з наказом Міноборони №402, перед медоглядом у призовника повинні взяти загальний аналіз кров на ВІЛ, гепатит і цукор, визначити його групу крові й резус-фактор, провести рентген. Призовникам, яким більше 40 років, мають обов’язково виміряти тиск та зробити ЕКГ.

Якщо відповідні аналізи не було зроблено, військовозобов'язаний може заявити про відмову виконувати незаконні розпорядження щодо проходження медкомісії.

Також призовник має право заявити про свою незгоду з результатами ВЛК, якщо вважає, що під час медогляду лікарі визнали його придатним до служби, не звернувши уваги на серйозні захворювання. У такому разі чоловіку потрібно написати скаргу на ім'я голови ВЛК. Це дозволить оскаржити висновки медкомісії.

"Існує законний спосіб відмови від ВЛК, якщо вас примусово доставили, або порушується процедура проходження медичного огляду, визначена наказом МО №402. Тому в цьому випадку вас ніхто не зможе посадити", — наголосив адвокат.

Також Сімутін додав, що насильно примушувати до проходження ВЛК не може ніхто. У разі, якщо військовозобов’язаний відмовився від ВЛК, не маючи на це поважних причин, його можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф до 17 тисяч гривень, після чого відпустити.

Раніше юрист Дмитро Франчук розповів, які дії працівників ТЦК можна оскаржувати в суді. Зокрема, за його словами, представники військкомату не мають права вилучати документи, затримувати військовозобов'язаних без участі поліції та без судового рішення заходити в житло громадян.

Також ми повідомляли про три законні підстави, на яких військовозобов'язаного можуть затримати й доставити до ТЦК.

військовий призов
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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