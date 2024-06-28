Коли можуть затримати та доставити до ТЦК — адвокат назвав три нові підстави

Працівники ТЦК перевіряють військово-облікові документи у чоловіка. Фото: Sergei SUPINSKY

У травні 2024 року в Україні було запроваджено ряд змін до законів, що стосуються процесів мобілізації. Зокрема була посилена відповідальність за порушення правил військового обліку. У деяких випадках представники Національної поліції можуть здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаної особи та доставлення до ТЦК та СП.

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За словами правозахисника, підстави, обставини та особи, які мають право здійснювати затримання, регулює постанова Кабінету міністрів України №560.

Адвокат підкреслив, здійснювати затримання мають право виключно працівники поліції, якщо зафіксовано факт порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це передбачає с т. 262 КУпАП

При цьому зміни у ст. 24 ЗУ "Про Національну поліцію" надають додаткові повноваження поліції, а саме: за зверненням ТЦК та СП, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК та СП призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210 та ст. 210-1 КУпАП.

При цьому Сімутін радить, якщо у ТЦК складають постанову, потрібно вимагати ознайомлення з наказом. Термін оскарження такої постанови становить десять днів з дня її винесення.

Працівники ТЦК разом з поліцією виписують повістку. Фото: Sergei SUPINSKY

Три підстави для застосування затримання та доставлення особи до ТЦК:

Встановлення поліцією факту вчинення особою адміністративного правопорушення та підтвердження. Відмова від отримання повістки. У такому випадку поліція зі складу групи оповіщення проводить затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Під час перевірки документів підтверджено факт порушення правила військового обліку, виявлені розбіжності щодо військово-облікового документа з військово-обліковими даними.

Роман Сімутін додав, якщо на вулиці людина відмовилася отримувати повістку, а також було складено адмінпротокол, це є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію. У разі відмови пройти до ТЦК, поліція має право затримати громадянина.

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