Что мотивирует украинцев присоединиться к ВСУ — опрос

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине провели опрос, при каких условиях люди будут мобилизоваться. Присоединиться к Силам обороны выразили готовность 23%.

Об этом говорится в результатах опроса платформы Lobby X.

Читайте также:

Опрос относительно мобилизации

В частности, 19% опрошенных украинцев считают свою гражданскую деятельность более полезной для победы, а 15% не готовы служить в ВСУ. Еще 15% планируют присоединиться к войску после получения повестки, 3% уже делают шаги к поступлению на службу, а 4% собираются сделать это в ближайшее время.

Среди условий, влияющих на согласие воевать, украинцы назвали:

реформы и модернизация армии (43%);

реформы правительства (39%);

уверенность, что служба в армии будет действительно полезна победе (38%);

существенный рост поддержки союзников (25%);

ничего не повлияет (22%);

если российская армия будет продвигаться в их родной город (74%);

если оккупанты снова попытаются захватить Киев.

Также 63% опрошенных украинцев считают, что введение эффективных механизмов для увольнения некомпетентных командиров положительно повлияет на готовность людей присоединиться к ВСУ. Также респонденты отметили, что важными факторами являются качественная подготовка новобранцев и обеспечение возможности для отдыха и ротации.

Напомним, в Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.

Также в Украине начали рассылать повестки по почте. Глава АО "Укрпочта" Игорь Смилянский ответил, как выглядит она и какая процедура ее получения.