Что мотивирует украинцев присоединиться к ВСУ — опрос

При каких условиях украинцы готовы мобилизоваться — опрос
В Украине провели опрос, при каких условиях люди будут мобилизоваться. Присоединиться к Силам обороны выразили готовность 23%.
Об этом говорится в результатах опроса платформы Lobby X.
Опрос относительно мобилизации
В частности, 19% опрошенных украинцев считают свою гражданскую деятельность более полезной для победы, а 15% не готовы служить в ВСУ. Еще 15% планируют присоединиться к войску после получения повестки, 3% уже делают шаги к поступлению на службу, а 4% собираются сделать это в ближайшее время.
Среди условий, влияющих на согласие воевать, украинцы назвали:
- реформы и модернизация армии (43%);
- реформы правительства (39%);
- уверенность, что служба в армии будет действительно полезна победе (38%);
- существенный рост поддержки союзников (25%);
- ничего не повлияет (22%);
- если российская армия будет продвигаться в их родной город (74%);
- если оккупанты снова попытаются захватить Киев.
Также 63% опрошенных украинцев считают, что введение эффективных механизмов для увольнения некомпетентных командиров положительно повлияет на готовность людей присоединиться к ВСУ. Также респонденты отметили, что важными факторами являются качественная подготовка новобранцев и обеспечение возможности для отдыха и ротации.
Напомним, в Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.
Также в Украине начали рассылать повестки по почте. Глава АО "Укрпочта" Игорь Смилянский ответил, как выглядит она и какая процедура ее получения.
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