Мобілізація в Україні 2024 — кому з чоловіків нададуть відстрочку вже з 1 жовтня

Чоловік оформлює відстрочку від мобілізації. Фото: Вінницький ТЦК та СП/Facebook

В Україні законом передбачені к атегорії військовозобов'язаних осіб, які мають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Регулярно влада вносить зміни до мобілізаційного процесу, оновлює підстави для отримання відстрочки. Тож, варто стежити за останніми нормативно-правовими актами та правками.

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Мобілізація у жовтні 2024 — які останні нововведення та нові законопроєкти

Найважливіші зміни, які були прийняті нещодавно та які працюватимуть вже у жовтні:

1. Заборона мобілізації юнаків від 18 до 25 років

Через наявну "прогалину" в законодавстві, військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років могли мобілізувати до лав ЗСУ, якщо вони визнані непридатними в мирний час або обмежено придатними під час воєнного стану.

Наразі призов обмежено придатних чоловіків, яким 18-25 років, офіційно зупинено, відповідно до директиви Командування Сухопутних Військ ( 116/2/1/21409 від 19.09.2024). Крім цього, Верховна рада готує до другого читання законопроєкт №11379-д, який передбачає заборону мобілізації юнаків до 25 років.

2. Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років виключно за спеціальним мобілізаційним розпорядженням

Як розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони, народний депутат Федір Веніславський у коментарі для LIGA.net, за директивою Командування Сухопутних сил, мобілізувати чоловіків 50-60 років до лав ЗСУ можуть лише у тому випадку, коли вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

3. Відстрочка чоловікам, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні

6 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391 щодо відстрочки чоловікам, чиї неповнорідні родичі загинули чи зникли на війні. До цього право на відстрочку мали лише особи, чиї повнорідні брат чи сестра загинули або пропали безвісти на війні.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Хто отримає відстрочку від мобілізації у жовтні — перелік категорій

Як і раніше, військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки й можуть призвати на військову службу, якщо ті відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Військове керівництво країни зазначає, що насамперед армії потрібні люди з бойовим досвідом: штурмовики, артилеристи, оператори БпЛА тощо. Також до лав ЗСУ залучають фахівців з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці. Адже мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку матимуть наступні категорії військовозобов'язаних громадян:

заброньовані підприємствами, установами та організаціями;

особи з інвалідністю;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів;

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

особи, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Відстрочку також надають суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.

Важливо: наведений вище перелік є спрощеним та не охоплює усіх життєвих ситуацій та можливих обставин. Кожен конкретний випадок індивідуальний й потребує аналізу на відповідність.

Раніше ми писали, коли ТЦК та СП можуть відмовити військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, ч и може отримати відстрочку військовозобов'язаний чоловік, який нещодавно переніс інфаркт або інсульт.

Також ми інформували, чи може військовозобов'язаний чоловік отримати відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю III групи.