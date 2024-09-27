Що мотивує українців приєднатися до ЗСУ — опитування

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні провели опитування, за яких умов люди будуть мобілізуватися. Долучитися до Сил оборони висловили готовність 23%.

Про це йдеться в результатах опитування платформи Lobby X.

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Опитування щодо мобілізації

Зокрема, 19% опитаних українців вважають свою цивільну діяльність більш корисною для перемоги, а 15% не готові служити в ЗСУ. Ще 15% планують приєднатися до війська після отримання повістки, 3% вже роблять кроки до вступу на службу, а 4% збираються зробити це найближчим часом.

Серед умов, що впливають на згоду воювати, українці назвали:

реформи та модернізація армії (43%);

реформи уряду (39%);

впевненість, що служба в армії буде справді корисною для перемоги (38%);

суттєве зростання підтримки союзників (25%);

нічого не вплине (22%);

якщо російська армія буде просуватися до їхнього рідного міста (74%);

якщо окупанти знову спробують захопити Київ.

Також 63% опитаних українців вважають, що запровадження ефективних механізмів для звільнення некомпетентних командирів позитивно вплине на готовність людей приєднатися до ЗСУ. Також респонденти зазначили, що важливими факторами є якісна підготовка новобранців та забезпечення можливості для відпочинку і ротації.

Нагадаємо, в Україні на жовтень 2024 року не передбачено змін у заробітній платні військовослужбовців. Розмір грошової винагороди залишатиметься незмінним як мінімум до кінця року.

Також в Україні почали розсилати повістки поштою. Голова АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів, який вигляд вона має та яка процедура її отримання.