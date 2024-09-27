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За яких умов українці готові мобілізуватися — опитування

27 вересня 2024 11:16
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Що мотивує українців приєднатися до ЗСУ — опитування
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні провели опитування, за яких умов люди будуть мобілізуватися. Долучитися до Сил оборони висловили готовність 23%.

Про це йдеться в результатах опитування платформи Lobby X.

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Зокрема, 19% опитаних українців вважають свою цивільну діяльність більш корисною для перемоги, а 15% не готові служити в ЗСУ. Ще 15% планують приєднатися до війська після отримання повістки, 3% вже роблять кроки до вступу на службу, а 4% збираються зробити це найближчим часом.

Серед умов, що впливають на згоду воювати, українці назвали:

  • реформи та модернізація армії (43%);
  • реформи уряду (39%);
  • впевненість, що служба в армії буде справді корисною для перемоги (38%);
  • суттєве зростання підтримки союзників (25%);
  • нічого не вплине (22%);
  • якщо російська армія буде просуватися до їхнього рідного міста (74%);
  • якщо окупанти знову спробують захопити Київ.

Також 63% опитаних українців вважають, що запровадження ефективних механізмів для звільнення некомпетентних командирів позитивно вплине на готовність людей приєднатися до ЗСУ. Також респонденти зазначили, що важливими факторами є якісна підготовка новобранців та забезпечення можливості для відпочинку і ротації.

Нагадаємо, в Україні на жовтень 2024 року не передбачено змін у заробітній платні військовослужбовців. Розмір грошової винагороди залишатиметься незмінним як мінімум до кінця року.

Також в Україні почали розсилати повістки поштою. Голова АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів, який вигляд вона має та яка процедура її отримання.

війна ЗСУ українці Україна опитування мобілізація

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