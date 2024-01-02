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При каких условиях украинцам могут начать выдавать бронь от мобилизации

2 января 2024 20:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
При каких условиях украинцам могут начать выдавать бронь от мобилизации
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных. Условием может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в ОП.

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В Офисе президента рассказали, что рассматривается вариант, когда бронь могут получить не только работники критически важных предприятий. Речь также идет о тех, кто будет платить налог с официальной зарплаты или дохода.

Рассматривается сумма в размере 6 000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада.

Forbes пишет, что подобные параметры обсуждали на совещании в Минцифре 28 декабря. По состоянию на сегодняшний день окончательно концепта документа еще нет.

Напомним, в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки, если они будут признаны ВВК пригодными и без отсрочки, их могут призвать на военную службу. В то же время, даже в особый период есть отдельные категории работников, которые имеют право на бронь на работе и не могут быть мобилизованы.

Также мы писали, что в новый законопроект по мобилизации в Украине, относительно которого ведутся споры, внесут изменения уже на этой неделе. В нынешнем виде документ не будут выноситься на голосование в Верховной Раде.

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