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"За" и "против" мобилизации —  какое мнение в украинском обществе превалирует сейчас

31 июля 2024 07:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Чуть больше половины украинцев считают, что мобилизация необходима
Бойцы ВСУ на параде. Иллюстративное изображение. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова по заказу издания "Зеркало Недели", которое опубликовано 30 июля, во вторник.

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Социологи центра опросили 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Оказалось, что 59,8% граждан согласны с тем, что мобилизация крайне необходима.

"За" и "против" мобилизации - какое мнение в украинском обществе превалирует сейчас - фото 1
Результаты опроса Центра Разумкова

При этом чуть более 40% опрошенных социологами отметили, что мобилизация станет причиной новых жертв, а победы или подписания мирного соглашения не даст.

Интересно, что среди этих 40% опрошенных 64,5% респондентов считают, что быть уклоняющимся не стыдно. И только 16% этого стыдятся.

Ранее мы рассказывали, что в украинском обществе мнения о потенциальном диалоге официальных Киева и Москвы разнятся.

Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев считают, что уклоняющимся быть не стыдно.

война ВСУ опрос мобилизация уклонисты

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