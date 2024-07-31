Чуть больше половины украинцев считают, что мобилизация необходима

"За" и "против" мобилизации — какое мнение в украинском обществе превалирует сейчас
Около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова по заказу издания "Зеркало Недели", которое опубликовано 30 июля, во вторник.
О чем конкретно свидетельствуют данные соцопроса
Социологи центра опросили 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Оказалось, что 59,8% граждан согласны с тем, что мобилизация крайне необходима.
При этом чуть более 40% опрошенных социологами отметили, что мобилизация станет причиной новых жертв, а победы или подписания мирного соглашения не даст.
Интересно, что среди этих 40% опрошенных 64,5% респондентов считают, что быть уклоняющимся не стыдно. И только 16% этого стыдятся.
Ранее мы рассказывали, что в украинском обществе мнения о потенциальном диалоге официальных Киева и Москвы разнятся.
Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев считают, что уклоняющимся быть не стыдно.
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