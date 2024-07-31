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"За" та "проти" мобілізації — яка думка в українському суспільстві превалює зараз

31 липня 2024 07:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трохи більше половини українців вважають, що мобілізація є необхідною
Бійці ЗСУ на параді. Ілюстративне зображення. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Майже 60% опитаних соціологами громадян підтримують мобілізацію в Україні. Вони вважають, що без таких заходів перемогти російських окупантів просто неможливо. 

Про це свідчать дані соцопитування Центру Розумкова на замовлення видання "Дзеркало Тижня", яке воно оприлюднило 30 липня, у вівторок.

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Соціологи центру опитали 2027 респондентів віком від 18 років. Виявилось, що 59,8% громадян погоджуються з тим, що мобілізація вкрай необхідна.

"За" та "проти" мобілізації — яка думка в українському суспільстві превалює зараз - фото 1
Результати опитування Центру Розумкова

При цьому трохи більше 40% опитаних соціологами зазначили, що мобілізація стане причиною нових жертв, а перемоги чи підписання мирної угоди не дасть.

Цікаво, що серед цих 40% опитаних 64,5% респондентів вважають, що бути ухилянтом не соромно. І лише 16% соромляться цього.

 

Раніше ми розповідали, що в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже половина українців вважають, що ухилянтом бути не соромно

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