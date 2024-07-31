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Влітку до ЗСУ мобілізували втричі більше, ніж взимку — чи допоможе це втримати фронт

31 липня 2024 00:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Оновлений закон про мобілізацію допоміг зібрати до ЗСУ 30 тисяч новобранців
Мобілізація офіцерського складу ЗСУ. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Приблизно 30 тисяч новобранців вдалось зібрати до ЗСУ за літні місяці, що втричі перевищує показники зими. Проте експерти наголошують, що російські окупанти будуть намагатись захопити більше територій, поки призовники проходять навчання.

Про це у своєму матеріалі 30 липня, у вівторок пише The New York Times.

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Ця інформація є військовою таємницею, але журналістам американського видання троє військових експертів, які знають цифри, заявили, що з травня, коли набув чинності новий закон про військовий обов'язок, Київ призвав до 30 тисяч осіб на місяць.

Влітку до ЗСУ мобілізували втричі більше, ніж взимку — чи допоможе це втримати фронт - фото 1
Перевірка документів у військовозобов'язаних. Фото: The NYTimes

У самих Збройних силах України точні дані, звичайно, не називають, але пресофіцер 65-ї бригади, яка воює на півдні України, лейтенант Сергій Скібчик зазначив: "Порівняно з кінцем 2023 року, коли був гострий брак людей, ситуація трохи покращується".

За його словами, групи військовозобов’язаних зараз щотижня потрапляють до його підрозділу, але потреби ЗСУ все одно перевищують кількість людей, які прибувають до підрозділів. 

Чи допоможуть новобранці втримати фронт

У ЗСУ опитані журналістами військові вважають, що підкріплення є гарною новиною, але солдатів ще треба підготувати. Не всі вони встигли отримати навички ведення бою. 

Тим часом військовий аналітик із Відня, Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з України, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою найближчими тижнями. Перш ніж це станеться, він очікує, що російські окупанти "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії.

Раніше ми повідомляли, що буде, якщо не сплатити штраф за неоновлення даних. 

Нагадаємо, ми писали, кому з українських чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК.

ЗСУ військовий призов мобілізація ТЦК та СП фронт

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