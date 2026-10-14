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Главная Мобилизация За взятку обещал вывезти в Молдову: что грозит мужчине в суде

За взятку обещал вывезти в Молдову: что грозит мужчине в суде

Ua ru
14 октября 2026 03:32
Мужчина за взятку обещал незаконно вывезти украинца в Молдову — ему грозит тюремное заключение
Правоохранители задержали мужчин. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области будут судить 41-летнего мужчину из Белгород-Днестровского, которого подозревают в попытке незаконно переправить человека в Молдову. За содеянное суд может назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Одесской ОГА.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 41-летний житель Белгорода-Днестровского через мессенджер нашел 40-летнего жителя Одессы, который искал способ незаконно покинуть территорию Украины. За организацию выезда мужчина запросил 5 тысяч долларов и 10 тысяч гривен.

По версии следствия, подозреваемый самостоятельно спланировал маршрут и встретил клиента на автовокзале Белгорода-Днестровского. Оттуда он отвез одессита на собственном автомобиле в одно из сел Болградского района, расположенное вблизи государственной границы. В дальнейшем мужчина должен был провести его в Молдову, обойдя официальные пункты пропуска и пограничные наряды.

Однако вблизи границы обоих мужчин задержали пограничники совместно с полицейскими. К тому моменту фигурант уже получил от одессита 10 тысяч гривен аванса. Остальную часть оговоренной суммы он должен был забрать после завершения переправки.

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Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины деньги, мобильный телефон, автомобиль и другое имущество. На изъятые вещи суд наложил арест.

Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен. Мужчина воспользовался этой возможностью и внес указанную сумму.

Решение суда

 

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. В случае доказательства вины ему может грозить до девяти лет лишения свободы, запрет на занятие определённых должностей или запрет на занятие определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также конфискация имущества.

Обвинительный акт по делу уже передан на рассмотрение суда.

Как сообщали «Новости.LIVE», во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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